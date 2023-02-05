«السياحة» تستقر على عودة الحج البري هذا العام لإتاحة الفرصة لمحدودي الدخل

كشف أحمد وحيد عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بالدلتا، التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، أن وزارة السياحة والآثار استقرت على عودة الحج المستوى البري هذا العام، بعدما ألغي العام الماضي بسبب ظروف جائحة كورونا وصعوبة السفر برًا في ظل هذه الأجواء.

وأضاف أنّ عودة الحج البري هذا العام يأتي في إطار رغبة الوزارة، في إتاحة الفرصة للبسطاء ومحدودي الدخل في أداء الحج هذا العام في ظل ارتفاع أسعار الحج بصورة كبيرة هذا العام، لا سيما أن سعر الحج البري أقل سعر لبرامج الحج التي يتم تنظيمها تحت مظلة وزارة السياحة.

وتابع: «سعر الحج البرى يكون هو الأقل بسبب تكاليف وسيلة النقل فضلا عن أن حجاج المستوى البرى لا يدفعون أى مبالغ للانتقالات الداخلية بالمملكة سواء التنقل من مكة للمدينة أو العكس أو بالتصعيد إلى عرفات والإنتقال إلى منى».

برامج الحج الإقتصادية

وأضاف وحيد، لـ«الوطن»، أنّ حصة وزارة السياحة والآثار من تأشيرات الحج سيتم تقسيمها إلى مستويين الأول وهو المستوى الإقتصادى والذى يستحوذ على نحو 70% من التأشيرات والذى يضم برنامج الحج المستوى البرى وبرنامج الحج المستوى الإقتصادى طيران ،بينما الجزء الأخر من التأشيرات يكون للمستوى السياحى الـ 4 والـ 5 نجوم .

كافة برامج الحج السياحى تشمل تقديم وجبات غذائية

وأوضح أن برامج الحج المستوى الإقتصادى تتواجد بها كافة الإمكانات الجيدة من قرب المساكن من الحرم المكى بمكة المكرمة والحرم النبوى بالمدينة المنورة ،مشيرا إلى أن كافة البرامج التى تنظمها شركات السياحة تشمل تقديم وجبات غذائية للحجاج.

يشار إلى أن حجاج المستوى البرى تحسين 5 نجوم كانوا يقيمون خلال السنوات التى سبقت جائحة كورونا التى ضربت العالم خلال عام 2019 بضعة أيام فى فنادق فئة الـ 5 نجوم التى تقع على بلاط الحرم المكى وكانت الإقامة تشمل تقديم وجبتين غذائتين يوميا سواء فطار و غداء أوفطار وعشاء .