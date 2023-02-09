اجتماع بغرفة شركات السياحة لبحث آليات خفض أسعار برامج الحج

قال علاء الغمري، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة والعضو السابق بمجلس إدارة غرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة دعت أمس عدد من الشركات لسماع آرائهم حول طرق وآليات تخفيض أسعار برامج الحج السياحي هذا العام لتتناسب مع الظروف الاقتصادية الحالية في ظل الارتفاع الكبير للريال السعودي وزيادة أسعار العديد من الخدمات بالمقارنة بالعام الماضي.

الحفاظ على جودة الخدمات المقدمة للحاج

وأضاف لـ «الوطن»، أن المناقشات التي تمت خلال الاجتماع الذي شاركت به نحو 15 شركة سياحة تعمل بالحج والعمرة دارت حول آلية تخفيض أسعار برامج حج الـ 5 نجوم في ظل الارتفاع المتوقع في أسعارها هذا العام ،موضحا أن الاجتماع خرج بالعديد من التوصيات التي سيتم رفعها إلى اللجنة العليا للحج التابعة لوزارة السياحة والآثار وذلك لدراسة إمكانية إدراجها ضمن الضوابط المنظمة للحج السياحي هذا العام والتي ستصدرها الوزارة خلال الأسابيع القليلة المقبلة، لافتا إلى أن تلك التوصيات تهدف للحفاظ على جودة الخدمات المقدمة للحاج مع تقليل السعر بأكبر قدر ممكن.

إتاحة فنادق مكة المميزة لإقامة حجاج الـ 5 نجوم

وأشار إلى أن أهم التوصيات التي خرج بها الاجتماع أنه يجب فتح المسافة بين إقامة حجاج الـ 5 نجوم والحرم المكي لتشمل مكة بالكامل وذلك بعدما كانت مقصورة خلال السنوات الماضية على الفنادق القريبة من الحرم المكي فقط على أن تكون الفنادق التي سيقيم بها الحجاج مميزة، إضافة إلى مد فترة برنامج الحج الـ 5 نجوم ليكون أسبوعين أو أكثر وذلك للحصول على أفضل سعر بالنسبة لتذكرة الطيران.

وأوضح أنه خلال الأيام القليلة المقبلة سيتم عقد اجتماعات أخرى بغرفة شركات السياحة لبحث طرق وآليات تخفيض أسعار الحج الاقتصادي سواء البري أو الاقتصادي وذلك ليتناسب مع شريحة محدودي الدخل التي تقبل بكثرة على السفر ضمن هذا البرنامج.