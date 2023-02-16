حبس المتهمين بسرقة الهواتف المحمولة في القاهرة 4 أيام

أمرت النيابة العامة حبس المتهمين في قضية سرقة هواتف محمولة، في القاهرة 4 أيام على ذمة التحقيق.

وكشفت التحقيقات أن التشكيل العصابي مكون من شخصين، لأحدهما معلومات جنائية، مقيمين بمحافظة القاهرة تخصص نشاطهم الاجرامي في سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب الخطف، باستخدام دراجة نارية قيادة أحدهما، وفك أحدهما كلمة المرور الخاصة بالهواتف المحمولة، من خلال جهاز لاب توب ملك أحدهما

وتابعت التحقيقات اعتراف المتهمين بحيازتهما دراجة نارية، ولاب توب، وعدد 9 هواتف محمولة مختلفة الأنواع من متحصلات السرقة.

الموقف القانوني

وحول الموقف القانوني يقول المحامي محمود عبدالله لـ«الوطن»، إن المادة 318 من قانون العقوبات تنص على أن عقوبة السرقة لا تتجاوز سنتين، خاصة السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، وطبقا لقانون العقوبات أيضا يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317.

وأشار الخبير القانوني إلى أنه يجوز في حالة العودة تشديد العقوبة مع وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، كما نص قانون العقوبات على أن الحبس في جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.