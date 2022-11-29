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ضبط شخصين بتهمة محاولة سرقة كابل أبراج هواتف محمولة في الخليفة

كتب:

محمد بركات
12:37 م | الثلاثاء 29 نوفمبر 2022
وزارة الداخلية - صورة ارشيفية

وزارة الداخلية - صورة ارشيفية

تلقى قسم شرطة الخليفة بمديرية أمن القاهرة بلاغا من الأهالي بمحاولة شخصين مقيمان بدائرة القسم سرقة كابل خاص بأحد أبراج الهواتف المحمولة، وبالانتقال أمكن ضبطهما وبحوزتهما كابل كهربائي خاص بأحد أبراج المحمول تابع لإحدى شركات الاتصال ومنشار حديدي.

المتهمان قطعا الكابل الكهربائي

بمواجهتهما اعترفا بقطع الكابل الكهربائي المشار إليه عن طريق استخدام المنشار المضبوط بحوزتهما، وأنهما كانا في سبيلهما لإحضار دراجة نارية لتحميل الكابل عليها بقصد بيعه لأحد تجار الخردة.

باستدعاء المسئول عن تأمين المحطات التابعة للشركة المشار إليها، تعرف على المضبوطات واتهمهما بالسرقة وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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بقلم محمد بركات