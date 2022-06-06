حبس شخصين بتهمة سرقة هواتف المواطنين من شوارع الإسماعيلية

أمرت نيابة ثان وثالث الإسماعيلية، اليوم الاثنين، بحبس شخصين كونا تشكيلا عصابيا لسرقة هواتف المحمول من المواطنين في شوارع الإسماعيلية بنظام المغافلة.

واستمعت النيابة العامة لأقوال المتهمين في التهم المنسوبة إليهم، وواجهتهم بتحريات المباحث الجنائية والمضبوطات التي تم ضبطها بحوزتهم، والمحرر بها محاضر سرقة رسمية في أقسام الشرطة بالإسماعيلية.

تتبع المتهمين

وكان اللواء طلعت عبد الهادي مدير المباحث الجنائية في الإسماعيلية، وجه بتشكيل فريق بحث برئاسة المقدم شادي الكفراوي رئيس مباحث قسم ثالث، ومعاونيه النقباء ملهم البلتاجي ومصطفي جميل مروان منصور ومحمود منصور، لضبط التشكيل.

ونجح فريق البحث في تتبع المتهمين وتحديد هويتهم بعد رصد عدة كاميرات ومراقبة الأماكن التي يترددون عليها في الفترة الأخيرة، وتم ضبطهم في حملات مشتركة.

ضبط الهواتف المحمولة

ونجحت مباحث قسم ثالث في ضبط كمية كبيرة من الهواتف المحمولة بحوزة الشخصين، وتم التحفظ عليها لمراجعتها بالمحاضر الرسمية والتواصل مع أصحابها لتسليمها إليهم.

وقالت المصادر الأمنية، إن المتهمين ارتكبوا عدة وقائع خلال الفترة الأخيرة بدائرة قسم شرطة ثالث الإسماعيلية بمغافلة المواطنين وسرقة الهواتف المحمولة والفرار بها، مستخدمين الدراجات النارية.

وأضافت المصادر، أن المتهمين كانو يبيعون الهواتف المحمولة بعد سرقتها بأسعار أرخص من الأسعار الموجودة في الأسواق، كما بيعت بعض الهواتف كقطع غيار لمحال الصيانة.

وتكثف مباحث الإسماعيلية في الفترة الحالية جهودها لتتبع نشاط التشكيلات العصابية ومروجي المواد المخدرة وضبطهم، وذلك لإعادة الانضباط الي الشارع الإسماعيلي.