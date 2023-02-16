أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21.. لو عايز تستثمر فلوسك

يهتم الكثير من محبي ارتداء المعدن الأصفر للتزين بمعرفة أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21، نظرا لكونه العيار الأكثر طلبا في السوق المصري، كما يحرص الراغبون في استثمار أموالهم في المعدن الأصفر، باعتباره الملاذ الآمن للراغبين في الاستثمار في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، على الوقوف على آخر تحولاته السعرية.

أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21

تباينت أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21، بمحال الصاغة في بداية تعاملات اليوم، والتي تختلف وفق الأعيرة، وجاءت كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24

بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في منتصف التعاملات نحو 1920 جنيهًا للبيع، و1931 جنيها للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 21

ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 مصر ليسجل 1680 جنيها للبيع، و1690 جنيها للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 18

وبالنسبة لسعر جرام الذهب عيار 18، سجل اليوم 1440 جنيهًا للبيع، و1449 جنيها للشراء.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم 13.440 جنيها للبيع، و13.520 جنيها للشراء.

سعر كيلو الذهب

وسجل سعر كيلو الذهب اليوم 1.920.000 جنيه للبيع، فيما سجل قيمة 1.931.429 للشراء.

أسعار الذهب في سوق المال

وبلغت أسعار الذهب اليوم في مصر بسوق المال، بمناسبة عيد الحب في سوق المال، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 1.353 جنيها، مقابل 44.25 دولار، فيما جاء سعر جرام الذهب 21 ليسجل 1.578 جنيهات، مقابل 51.63 دولار، ووصل سعر جرام الذهب عيار 24 إلى 1.804 جنيها، مقابل 59.00 دولار.