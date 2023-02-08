تطبيق وسائل تكنولوجية حديثة في المهرجان المصري الإماراتي الثاني للهجن

أعلن اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، جاهزية مضمار الهجن بمدينة شرم الشيخ، لاستضافة المهرجان المصري الإماراتي الثاني لرياضة الهجن والتراث، المقرر انطلاقه منتصف مارس المقبل بمشاركة دول عربية على هامش احتفالات المحافظة بالعيد القومي للمحافظة.

وأضاف المحافظ في تصريح خاص لـ«الوطن»، اليوم الأربعاء، أنه جرى الانتهاء من تنفيذ الأعمال الخاصة بتطوير المضمار والمناطق المحيطة بنسبة تصل إلى 95%، ولن يبق سوى بعض التشطيبات في الجداريات التي جرى إقامتها لتعبر عن تراث رياضة الهجن ومعالم جنوب سيناء السياحية.

تكنولوجيا سباقات الهجن

وأكد أنه لأول مرة، سيتم تطبيق أحدث الوسائل التكنولوجية في المهرجان المصري الإماراتي لسباقات الهجن، حيث جرى تجهيز المضمار بوسائل حديثة لتغطية السباق بأفضل التقنيات الحديثة في مجال التصوير، بالإضافة إلى تطبيق نظام الكشف عن المنشطات من خلال الوحدة البيطرية.

وأوضح أنه يجري جولات أسبوعية إلى مضمار الهجن لمتابعة الاستعدادات النهائية للسباق الذي يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبمشاركة أكثر من 3000 متسابق من مختلف الدول العربية.

قرية التراث وعزب الهجن والمسجد

وأشار «فودة» إلى أنه جرى الانتهاء من أعمال قرية التراث البدوي بالمضمار، وتشمل ورش حرفية، ومسرح، مطعم بدوي، حدائق مفتوحة ولاند سكيب.

وتابع، أنه جرى الانتهاء من المرحلة الأولى من عزب الهجن والوحدة البيطرية، ومسجد الهجن.