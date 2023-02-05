افتتاح المرحلة الأخيرة من مضمار الهجن بجنوب سيناء في مارس المقبل

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إن المحافظة تستعد من الآن لأحداث مهمة خلال شهر مارس المقبل، موضحا أنه عقد اجتماعا موسعا مع القيادات التنفيذية بالمحافظة، بحضور الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ، واللواء أحمد الإسكندراني السكرتير العام، لمناقشة الأحداث المقرر افتتاحها الشهر المقبل.

وأضاف المحافظ في تصريح خاص لـ«الوطن»، اليوم الأحد، أن المحافظة تستعد لاستضافة المهرجان المصري الإماراتي لسباقات الهجن بمشاركة دول عربية خلال شهر مارس.

العيد القومي للمحافظة

وقال المحافظ، إن جنوب سيناء تحتفل سنويا بالعيد القومي في 19 مارس من كل عام، والذي يواكب عودة طابا إلى مصر بعد معركة التحكيم الدولي الشهيرة في عام 1989، موضحاً أن المحافظة تستعد لهذا الذكرى بافتتاح مشروعات تنموية وخدمية على مستوى المحافظة.

وأشار إلى أن أبرز المشروعات المقرر افتتاحها خلال العيد القومي تتضمن المرحلة الأخيرة من مضمار الهجن، وتشمل المسجد والقرية التراثية وعزب الهجن والوحدة البيطرية، إلى جانب مشروعات الطور ورأس سدر وأبورديس وطابا.

سباق الهجن

وأكد «فودة»، أن المهرجان المصري الإماراتي لسباقات الهجن سينطلق الشهر المقبل بمشاركة عربية كبيرة، حيث يُجرى الاستعداد لهذا الحدث الذي يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي بحضور إعلامي كبير لنقل الحدث إلى كل دول العالم.

وتابع، بأن سباقات الهجن من المهرجانات التي لها موروث قبلي، وتلقى إقبالا من السياح لمشاهدتها، خاصة أنها أصبحت عبارة عن مهرجانات شعبية كبيرة وحركة تجارية وتشهد حفلات بدوية للتراث.