الحبيب علي الجفري يتحدث عن هوية الشباب المعاصر بصالون المنصورة الأحد المقبل

أعلن عمرو فرج، مدير عام إقليم شرق الدلتا الثقافي والمكلف مدير عام فرع ثقافة الدقهلية، عن إعادة إحياء صالون المنصورة الثقافي وتطويره، بما يتناسب مع القضايا المستجدة ومنها ما يتعلق بمواجهة الإرهاب والشأن النسائي وقضايا الشباب والتنمية، باستضافة قامات ذات تأثير في المجتمع تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، الفنان هشام عطوه رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، بالتعاون مع الدكتورة ولاء عبد الفتاح عضو مجلس النواب هدية ومساهمة منها لأبناء محافظة الدقهلية.

وقال فرج، في بيان صحفي، إن أولى فعاليات صالون المنصورة الثقافي تنطلق تحت عنوان «هوية الشباب المعاصر في ظل الجمهورية الجديدة»، الأحد المقبل 19 فبراير الجاري الثانية والنصف ظهرا، وضيف هذا الصالون هو الداعية الإسلامي القدير الشيخ الحبيب علي الجعفري.

فرج: النهوض بالمجتمع والدولة فكريًا وثقافي وتنمويًا

وأكد أن النهوض بالمجتمع والدولة فكريًا وثقافي وتنمويًا في عدة مجالات حضارية سوف يتم من خلال عدة أفكار منها إعادة إحياء صالون المنصورة الثقافي حتى يناقش الوعي، وينير الطريق أمام المجتمعات، برؤية جديدة استكشافية في مجالات السياسة والدين والطب والعلم والأدب والفن.

صالون المنصورة الثقافي يصبح جسرًا للبناء والتواصل

وأشار إلى أن الصالون الثقافي يصبح جسرًا للبناء والتواصل مما يساعد على تبادل المعارف والأفكار والحوارات الثقافية للتنوير الذي يصب في جهود الدولة من أجل رفع المستوى الثقافي والفكري بين أبناء الوطن، ضمن خطط الثقافة التي تضعها الدولة، التي من شأنها إنقاذ المجتمع من لغط وفوضى المنابر الإلكترونية، ومواقع التواصل الاجتماعي، التي تسهم في تلويث المفاهيم، وإهدار مائها مؤكدًا أن الدقهلية ولادة بأبنائها المخلصين المثقفين محبي الوطن والتنوير.