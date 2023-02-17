مسن يروي تفاصيل 187 ساعة تحت أنقاض زلزال تركيا: «الله نجاني بسبب حسناتي»

زلزال تركيا وسوريا المدمر أحدث مشاهد وقصص حزينة وصعبة ومعجزات لم تصدق، إما أن يرويها أشخاص من تحت الأنقاض أو يتم تصويرها من قبل فرق الإنقاذ الموجودة.

وكان من بين القصص الصعبة هو حسين بربر، من بين ناجين زلزال تركيا، والذي كان تحت الأنقاض يصرخ طالباً المساعدة بعد أكثر من أسبوع دون مياه ولا طعام، ليتم إنقاذه من تحت الأنقاض ويعد من أكثر الناس صمدواً وتحدوا الظروف ليبقي علي قيد الحياة، بحسب ما ذكرته وكالة «رويترز».

إنقاذ شخص بعد أكثر من 5 أيام

ويذكر الأطباء أن الأشخاص استطاعوا أن يظلوا لأيام عديدة دون مياه، لكن أي شخص يخرج ناجياً بعد 5 أيام تحت الأنقاض هي معجزة، ورغم من ذلك ينجح بربر في الخروج بعد أكثر من 187 ساعة تحت الأنقاض وهو مريض السكر والبالغ من العمر 62 عاماً، وكان يملك زجاجة واحده من المياه.

وقال بربر وهو علي سرير المستشفى مدينة مرسين، أنه عند وقوع الزلزال وقفت علي الفور، وكان حفيدي نائماً بالجوار مني، وقام ابني بإضاء الضوء أخذاً مصباحاً يدوياً قائلاً: «أبي إنه زلزال».

بربر يجد زجاجة من الماء

وأضاف بربر قائلاً: «أن الهزة الثانية انهار السقف ولكن لم يمسني حيث سقط علي الثلاجة والدولاب، وكنت حينها عالقاً، ورأيت سجادة وكرسي بذراعين تسلقت فوقه وأخذت السجادة وجلست هناك، وكان في المنزل 5 أشخاص واستطاع ابني أن يخرج بيهم سلمياً، لكن ظللت تجت الأنقاض أصرخ حتي أن حلقي أصبح يؤلمني وصوتي صار مبحوحاً لكن حسن حظي أني وجدت زجاجة من الماء ملقه علي الأرض.

ولكن لسوء الحظ أن بعد ساعات نفذت زجاجة الماء، وبعد ساعات قمت بالتسلق بجوار الخزانة ومددت يدي إلى السقف وكان ابني قد أحضر 3 حفارين كانوا يحفرون بينما هو كان يصطدم بالسقف قائلاً: «رأيت السقف قد ثقب قمت بالصراخ لحين ما مد شخص يده فالتقت بيدي وأخرجوني من هناك».

الحسنات مع الله هي سبب نجاتي من الموت

واختتم قائلاً «إني لدي الكثير من الحسنات مع الله، كما مكثت في مكة لمدة 7 سنوات للحج والعمرة والصلاة للجميع ليس فقط لأهلي، وأعتقد أن بذلك خلصني الله ونجاني من الموت».