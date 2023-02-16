عاجل.. هزتان أرضيتان تضربان شرق ووسط تركيا

أعلن مركز رصد الزلزال الأورومتوسطي، منذ قليل، أن زلزالا بقوة 4.7 بمقياس ريختر ضرب وسط تركيا، كما ضرب زلزال آخر بقوة 3.9 ريختر شرق تركيا.

آخر تطورات زلزال تركيا وسوريا

وذكرت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، أن عدد ضحايا زلزال تركيا وسوريا، والذي ضرب الدولتين في 6 فبراير الجاري، ارتفع إلى 42 ألف شخص، وأكثر من 108 آلاف مصاب، كما تم إجلاء أكثر من 216 ألفا من سكان المناطق المنكوبة إلى ولايات تركية أخرى، وأشارت إلى أن أكثر من 4300 هزة ارتدادية أعقبت الزلزال منذ يومه الأول.

وصُنف زلزال تركيا وسوريا، بأنه من اقوى خمسة زلزال فتكاً، نتيجة ارتفاع عدد الضحايا وتدمير آلاف المباني السكنية ومحطات التوليد الكهرباء والغاز.