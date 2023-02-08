وزير العدل التركي: فرق الإنقاذ تواصل جهودها لانتشال ضحايا الزلزال

قال وزير العدل التركي، عبدالحميد جول، إنَّ فرق الإنقاذ تواصل جهودها لرفع أنقاض الزلزال المدمر، الذي شهدته تركيا فجر الاثنين الماضي.

«جول»: لم نصل إلى جميع العالقين تحت الأنقاض حتى الآن

وأضاف «جول»، في مؤتمر صحفي نقلته قناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم الأربعاء، أننا لم نصل إلى جميع العالقين تحت الأنقاض حتى الآن رغم العدد الكبير من فرق الإنقاذ، التي دفعت بها الحكومة للمشاركة في عمليات البحث، مشيرًا إلى أن القوات انتشلت مواطنة على قيد الحياة من بين الأنقاض.

«جول»: مطاعم متنقلة لتوفير الطعام للمتضررين

وأوضح وزير العدل التركي، أننا لدينا أكثر من 10 آلاف فرد في المناطق المنكوبة من أجل تأمين احتياجات الناجين من الزلزال، كما وفرنا مطاعم متنقلة لتوفير الطعام للمتضررين، فضلًا عن توفير ملاجئ مؤقتة في المجمعات التابعة للحكومة والمؤسسات والمساجد والصالات الرياضية وبعض المراكز الثقافية الأخرى، ونبذل الكثير من الجهد لتوفير المأوى.

وأكد أن رجال الإنقاذ يسابقون الزمن لانتشال الناجين من تحت الأنقاض، خصوصًا وأن الطقس البارد أحد المعوقات التي تواجه فرق الإنقاذ.

وسجلت تركيا 684 هزة ارتدادية حتى الآن بعضها كان بشدة عالية، وفقًا لتصريحات وزير البيئة التركي، وتواصل الحكومة التركية توفير مساكن مؤقتة للمتضررين.