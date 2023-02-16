تفاصيل 123 هزة ارتدادية في الفلبين.. توقعات بزيادتها خلال أسابيع قليلة

سجل المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل، 123 هزة ارتدادية، عقب زلزال بلغت قوته 6 درجات على مقياس ريختر اليوم، والذي ضرب محافظة «ماسبات» شرقي البلاد.

123 هزة ارتدادية في الفلبين

وتحدث مدير المعهد أن 123 هزة ارتدادية في الفلبين، من الممكن أن تتزايد في وقت لاحق خلال أيام عديدة أو أسابيع، بحسب ما ذكرته الشبكة الإخبارية.

ووقع الزلزال التكتوني في الساعة الـ2:10 صباحا، على بعد نحو 11 كيلومتر جنوب غربي مدينة «بوتوان»، وكان على عمق 10 كيلومترات، وأعقبه 123 هزة ارتدادية في الفلبين.

زلزال جديد يضرب نيوزيلندا

ومنذ قليل ضرب زلزال نيوزيلندا، وكان قوته 3.1 درجة على مقياس ريختر، كما ضرب زلزا تنزانيا وكان 4.6 درجة، ومن جهة أخرى ضرب وسط تركيا وكانت قوته 4.7 درجة، بحسب ما ذكرته هيئة رصد الزلزال «الاورومتوسطي».

آخر تطورات زلزال تركيا وسوريا

وفي آخر تطورات زلزال تركيا وسوريا، ذكرت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، أن عدد ضحايا الزلزال وصل إلى 42 ألف قتيل، وإصابة أكثر من 108 ألف جريح، وإجلاء 216347 من سكان المناطق المنكوبة إلى ولايات تركية أخرى.

وأشارت إدارة الكوارث التركية إلى أنها سجلت أكثر من 4300 هزة ارتدادية عقب الزلزال المدمر الذي كان قوته 7.8 درجة، وصنف المركز الـ5 لأكثر الزلزال عنفا، بسبب كثرة عدد الضحايا والإصابات، وانهيار آلاف من المباني والمنازل السكنية الكثيرة، وخروج آلاف من المواطنين من منازلهم في البرد القارس.

إنقاذ أرواح بعد مرور أكثر من 248 ساعة

وذكرت إدارة الكوارث أن الزلزال الأقوى بـ3 أضعاف من زلزال عام 1999، ولكن تحاول فرق الإنقاذ بكل سبل أن تنقذ الأرواح إذ يظهر معجزات لإنقاذ أرواح بعد مرور أكثر من 248 ساعه وهم على قيد الحياة، وتتوقع الأمم المتحدة أن عدد ضحايا يتزايد.