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ترامب: متحمّس للفوز.. واستعادة البيت الأبيض

كتب:

أ ش أ
09:47 ص | الأحد 29 يناير 2023
ترامب

ترامب

قال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، إنّه أكثر التزاما باستعادة البيت الأبيض أكثر من أي وقت مضى.

الانتخابات الرئاسية الأمريكية

وأضاف ترامب، في حديثه إلى حشد صغير بالاجتماع السنوي للحزب الجمهوري بمدينة سالم في ولاية نيو هامشاير، وفقا لقناة «الحرة» الأمريكية، إنّه متحمس للفوز، بينما يشرع في محاولته الثالثة بانتخابات الرئاسة الأمريكية.

وذكرت القناة أنّ ترامب أطلق حملته لدخول البيت الأبيض مجددا، بعد أشهر من إعلان نيته الترشح للانتخابات المقررة عام 2024.

ويتجه ترامب إلى كولومبيا في ساوث كارولينا للكشف عن فريق قيادته هناك.

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بقلم أ ش أ