وزير الاتصالات لقناة الحياة: انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية تغيير نوعي في طريقة العمل

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن حصول مصر على جائزة التميز الحكومي العالمية جائزة عالمية، والكثير من الحكومات تقدمت بمشروعات الميكنة.

ليس انتقال مكاني فحسب

وأضاف «طلعت»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة «الحياة»، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة ليس انتقالا مكانيا فحسب، ولكن انتقالاً في طريقة عمل الحكومة ونقلة نوعية في طريقة عمل الحكومة.

وأشار إلى أن الغرض من انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية بأن تكون حكومة حديثة، لا ورقية ولكن تشاركية، بمعنى أن تكون قادرة على تبادل البيانات بين أجهزتها دون تكليف المواطن عناء الحصول على مستند من جهة ليقدمه إلى جهة أخرى.

تعاون بين الأجهزة المنتقلة

وأشار إلى أن هذا التحول تطلب مجموعة محاور، وهذا ليس عمل وزارة الاتصالات وحدها ولكن تعاونا حثيثا ودائما بين كل أجهزة الدولة المنتقلة.