وزير الاتصالات: نعمل على تطوير منظومة البنية المعلوماتية وتعزيز قدراتها

عقد اليوم، الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في دبي، مباحثات مع عهود بنت خلفان الرومي وزيرة الدولة للتطوير الحكومي والمستقبل بدولة الإمارات العربية المتحدة، ونائب مدير مؤسسة القمة العالمية للحكومات؛ تم خلالها مناقشة سبل تعزيز التعاون وتبادل أفضل الممارسات بين مصر والإمارات العربية المتحدة في مجالات التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية.

العلاقات المصرية الإماراتية تاريخية قوية

وخلال اللقاء، أكد الدكتور عمرو طلعت، أن العلاقات المصرية الإماراتية تاريخية قوية تتسم بالاستقرار والأخوية، والتوافق المستمر لرؤية موحدة إزاء قضايا المنطقة، التي تمثل نموذجا يحتذى به للعلاقات العربية - العربية على جميع المستويات.

مجال التحول الرقمي

وأوضح وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أبرز ما حققته الدولة المصرية في مجال التحول الرقمي، والجهود المبذولة لتحقيق تكامل وتشارك قواعد بيانات الدولة، وتبني التقنيات الحديثة لتطوير الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين في إطار استراتيجية مصر الرقمية، مشيرا إلى أنه يتم العمل على تطوير منظومة البنية المعلوماتية وتعزيز قدراتها لتوفير آلية مستمرة لتحسين جودة البيانات ودعم إطلاق المنصات الخدمية لإتاحة بيانات مرتكزة على أنظمة التحليلات والذكاء الاصطناعي.

عمق وقوة العلاقات بين مصر والإمارات

ومن جانبها، أكدت عهود بنت خلفان الرومي، عمق وقوة العلاقات بين مصر والإمارات، كما أعربت عن سعادتها بكون مصر ضيف شرف القمة العالمية للحكومات هذا العام، معربة عن تطلعها إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والإمارات في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

استراتيجية الإمارات للخدمات الحكومية

وتطرق اللقاء إلى استراتيجية الإمارات للخدمات الحكومية التي تركز على تعزيز التواصل والتفاعل المباشر بين الجهات الحكومية والأفراد، إذ جرت مناقشة أفضل الممارسات لإشراك المواطنين في تصميم وتطوير الخدمات الحكومية.

حضر اللقاء المهندس ماجد المسار مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية بالإمارات، والمهندس محمد بن طليعة رئيس الخدمات الحكومية لحكومة دولة الإمارات.

وفي سياق متصل، التقى الدكتور عمرو طلعت مع المهندس أحمد جلال إسماعيل الرئيس التنفيذي لشركة ماجد الفطيم، وناقش اللقاء استثمارات شركة ماجد الفطيم للحلول الشاملة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري، وخططها المستقبلية للتوسع في حجم أعمالها بمصر.

وشهد اللقاء تسليط الضوء على أعمال مركز الشركة لخدمات التعهيد المشتركة بمصر، الذي يعد الأول من نوعه لمجموعة الفطيم الرائدة في مجال تطوير وإدارة مراكز التسوق، والمدن المتكاملة ومنشآت التجزئة والترفيه على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، ويقدم المركز خدمات التعهيد والخدمات المشتركة لعملاء الشركة في الدول المختلفة حول العالم.

كما تطرق اللقاء إلى بحث زيادة استثمارات الشركة في مصر من خلال التوسع في مركز الشركة بالقاهرة، كذلك تم استعراض جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مجال تنمية القدرات الرقمية لإعداد كوادر شابة لدعم صناعة التعهيد بمصر.

يذكر أن شركة ماجد الفطيم كانت قد وقعت اتفاقية مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا» لتعزيز نطاق عمل مركز الحلول الشاملة التابع لشركة ماجد الفطيم للحلول الشاملة؛ وذلك ضمن مجموعة من الاتفاقيات تم توقيعها بحضور رئيس الوزراء مع 29 شركة عالمية لفتح مقرات لها في مصر، وزيادة حجم استثماراتها من خلال توسيع نطاق أعمال مراكزها في السوق المصرية.

كما عقد الدكتورعمرو طلعت اجتماعا مع مدثر شيخا الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة كريم Careem المنصة الإلكترونية المتخصصة في قطاع النقل التشاركي، وناقش اللقاء أعمال الشركة في مصر، وبحث فرص زيادة حجم أعمال مركزها الهندسي بمصر، الذي يقدم خدمات الدعم للإدارات الهندسية بالشركة ومنها خدمات تحليل وهندسة البيانات.

مصر أطلقت استراتيجية متكاملة لتنمية صناعة التعهيد

وخلال اللقاء، أوضح الدكتور عمرو طلعت أن مصر أطلقت استراتيجية متكاملة لتنمية صناعة التعهيد وتهيئة المناخ الداعم والمحفز للشركات العالمية للاستثمار في مصر وإنشاء المراكز لتقديم خدمات التعهيد والخدمات العابرة للحدود انطلاقا من مصر، مشيرا إلى أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يحظى بقاعدة عريضة من الكوادر الشابة التي تمثل أحد المقومات الرئيسية لتنمية صناعة التعهيد، مؤكدا حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على بناء قدرات الشباب وصقل مهاراتهم التقنية لتعزيز قدراتهم التنافسية في سوق العمل بمجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.