«الاتصالات»: نحرص على توفير بيئة محفزة للإبداع في صناعة الألعاب الرقمية

أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على توفير البيئة المحفزة على الإبداع في صناعة الألعاب الرقمية التي تتوافق مع ثقافة المجتمع ولها أثر تعليمي وتثقيفي وعلمي، موضحا أن صناعة الألعاب الرقمية هي صناعة ضخمة وترتكز كافة عناصرها على التكنولوجيا والمعرفة والإبداع والفكر الخلاق.

وأشار إلى قدرة الشباب المصري على الإبداع والابتكار في هذه الصناعة الواعدة، لافتا إلى جهود الوزارة لإثراء الموارد البشرية في صناعة الألعاب الرقمية، وتنمية قدرات الشباب في مجالات تصميم وبرمجة الألعاب والفنون الرقمية، وتشجيعهم على صناعة الألعاب الإلكترونية التي لها دور إيجابي في الدعوة إلى القيم الأخلاقية وتستهدف مساعدة الطلاب على اكتساب المعارف والقيم الثقافية والأخلاقية بشكل جذاب.

جاء ذلك فى كلمته خلال ختام فعاليات الملتقى العالمي لمطوري الألعاب الإلكترونية الذى استضافته أكاديمية تطوير الألعاب والفن التفاعلى التابعة لمعهد تكنولوجيا المعلومات بمقر المعهد بالقرية الذكية للعام الحادى عشر على التوالى وذلك فى الفترة من 3 حتى 5 فبراير، كأحد أنشطة جمعية مطورى الألعاب الدولية - القسم المصري IGDA Egypt Chapter.

الاستثمار فى التدريب التقنى للشباب

وأكد طلعت حرص الوزارة على الاستثمار في التدريب التقني للشباب في ضوء رؤية الدولة للاستثمار في العقول لكونه الاستثمار الأمثل لتحقيق النهضة في كافة المجالات، مشيرا إلى أنه يتم توفير دورات تدريبية من خلال معهد تكنولوجيا المعلومات في كافة التقنيات والمهارات التي تتطلبها صناعة الألعاب الرقمية، كما تم إطلاق أكاديمية رقمية يتم من خلالها إتاحة دورات متخصصة في هذه الصناعة على منصة «مهارة تك»، بالإضافة إلى إنشاء كلية متخصصة في الفنون الرقمية بجامعة مصر للمعلوماتية؛ موضحا أنه سيتم إتاحة دورات بالمجان في التخصصات المتعلقة بصناعة الألعاب الرقمية من خلال معهد تكنولوجيا المعلومات بكافة فروع مراكز إبداع مصر الرقمية.

تدريب العاملين بالشركات الناشئة في الجانب الاقتصادي

ولفت طلعت إلى إطلاق مبادرة لإعداد كوادر شابة مدربة على المهارات المطلوبة للالتحاق بالعمل في الشركات الناشئة العاملة في مجال الألعاب الرقمية، وكذلك تدريب العاملين بالشركات الناشئة في الجانب الاقتصادي والذي يشمل تنمية مهاراتهم في مجالات التسويق، والتسعير، وكيفية اعداد دراسة الجدوى واستهداف الأسواق.

وأوضح أنه جارى العمل في تطوير نادى الشركة المصرية للاتصالات والذي يُستهدف ألا يقتصر فقط على أن يكون نادى رياضي اجتماعي، ولكنه سيتميز بكونه قلعة للألعاب الرقمية في مصر، حيث سيضم النادي صالات متخصصة في الألعاب الرقمية، وحاضنة للشركات العاملة في الألعاب الرقمية وستجرى بداخله مسابقات للألعاب الرقمية، منوها إلى أن النادي لديه فريق متخصص في الألعاب الرقمية استطاع تحقيق نجاحات ملموسة في المسابقات التي يشارك بها.

بعض الألعاب الإلكترونية تتسم بالعنف

وأوضح الوزير، في كلمته أنه يوجد بعض الألعاب الإلكترونية التي تتسم بالعنف وهو الأمر الذي يتطلب مواجهتها من خلال التوعية، وتوفير البديل الجيد من الألعاب الإلكترونية.

ويعد الملتقى هو أكبر حدث عالمي في مجال تطوير الألعاب الإلكترونية، حيث يعقد في أكثر من 100 دولة، وبلغ عدد المسجلين بنسخة الملتقى هذا العام أكثر من 500 مشترك اجتمعوا سوياً لصناعة لعبة على مدار ثلاثة أيام، وتضمنت فعاليات الملتقى عدة جلسات تناولت صناعة الألعاب الرقمية من حيث التصميم والبرمجة والتحريك، ومحاضرات متخصصة مقدمة بواسطة محركات الألعاب العالمية الكبرى Unity و Unreal، وكذلك محاضرات أخرى في مجال تسويقها وآليات التربح منها، فضلا عن جلسات عن تصميم الألعاب للأطفال، ودور الوسائط التفاعلية وفنون الألعاب في عمل المؤثرات الموجودة في الأفلام، وتكنولوجيا الميتافريس وآفاقها في صناعة الألعاب.

تخصصات صناعة الألعاب الإلكترونية من خلال شراكات عالمية

ومن جانبها، أشارت الدكتورة هبة صالح رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات إلى أن صناعة الألعاب الإلكترونية تعد صناعة واعدة، موضحة الجهود المبذولة لإثراء المحتوى الإلكتروني في صناعة الألعاب الرقمية، وكذلك أبرز البرامج التدريبية التي تقدمها أكاديمية تطوير الألعاب والفن التفاعلي بالمعهد في تخصصات صناعة الألعاب الإلكترونية من خلال شراكات عالمية، لافتة إلى المنح المتخصصة المقدمة من المعهد لمدة أربعة أشهر في مسارين هما مطور العاب الواقع المدمج XR Developer ومصمم فنون الواقع المدمج XR Artist وذلك بمقر المعهد في مركز إبداع مصر الرقمية بجامعة القاهرة، بالإضافة إلى خدمات جديدة للنشء بمقر المعهد في مدينة المعرفة للتعريف بمجال صناعة الألعاب في مصر.

تنمية صناعة الألعاب الإلكترونية

وخلال فعاليات الختام، التقى طلعت مع شركاء هذه المنظومة من مطوري الألعاب الإلكترونية، وعدد من مسئولي الشركات الناشئة العاملة في هذه الصناعة بالقاهرة والمحافظات، ومتدربي منح المعهد من محترفي برمجة وتصميم الألعاب الرقمية، ونماذج من أصحاب استوديوهات الألعاب، ونماذج من متدربي منح تقنية أخرى؛ حيث تناول اللقاء رؤى وأفكار الشباب وتطلعاتهم لتطوير قدراتهم في هذه الصناعة، وكذلك جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتنمية صناعة الألعاب الإلكترونية، ودعم الشركات الناشئة العاملة بهذه الصناعة.

إرادة وإبداع الشباب المصري من مطوري الألعاب الرقمية

وشهد اللقاء تسليط الضوء على حجم صناعة الألعاب الإلكترونية، والاستوديوهات، والشركات الناشئة سواء من خريجي المعهد أو العاملين بالقطاع.

كما تم استعراض مشروعات ومنتجات مجموعة من الاستوديوهات العاملة في هذه الصناعة بالقاهرة والمحافظات، والتي تستخدم تقنيات الألعاب والميتافيرس والمحركات العالمية لخدمة محور الترفيه أو لدعم قطاع التعليم والقطاعات أخرى والموجهة لتلبية متطلبات السوق المحلى والتصدير للمنطقة العربية، حيث أثنى طلعت على إرادة وإبداع الشباب المصري من مطوري الألعاب الرقمية والتي تدعو إلى القيم المصرية الأصيلة، والاعتزاز بالتاريخ والثقافة والتراث المصري الحضاري، والتطلع إلى مستقبل يرتكز على العلم والتكنولوجيا.

تقدم برامج متخصصة في صناعة اللعبة وتصميمها وبرمجتها

جدير بالذكر أن أكاديمية تطوير الألعاب والفن التفاعلي بمعهد تكنولوجيا المعلومات هي الأولى من نوعها في الشرق الأوسط والتي تقدم برامج متخصصة في صناعة اللعبة وتصميمها وبرمجتها، وقد حققت الأكاديمية رقمًا قياسيًا بموسوعة جينيس للأرقام القياسية لكونها أضخم موقع يضم أكبر عدد من المشاركين في العالم في مكان واحد، وذلك في عامي 2016 و2018.

وتقدم الأكاديمية محتوى أونلاين غنى عن مهارات مهن وتخصصات صناعة الألعاب الإلكترونية على منصة مهارة تك، وتمنح خريجيها شهادات عالمية في برامج تخصصية بالشراكة مع شركة UBISOFT.