وظائف عمال مخازن ومندوبين بمرتب يصل لـ7 آلاف جنيه.. الشروط والمميزات

تحرص كثير من الشركات على توفير فرص عمل للشباب من الخريجين الراغبين في الحصول على وظائف، وفي هذا السياق أعلنت إحدى شركات التجارة الإلكترونية عن وظائف خالية بها بمرتبات مجزية في عدد من الوظائف المختلفة والمتنوعة، وهو ما أعلنت عنه أيضًا وزارة الشباب والرياضة عبر الصفحة الرسمية الخاصة بها، في إطار التعاون مع شركة «مايكروسوفت».

وتهتم وزارة الشباب والرياضة بتوفير كثير من الوظائف لشباب الخريجين، لمساعدتهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية من متطلبات الحياة، ونوضح من خلال هذا التقرير تفاصيل الوظائف والشروط المطلوبة لها، كالتالي:

الوظائف المطلوبة

- عمال مخازن.

- مسؤول تحضير.

- مندوب بموتسيكل.

الشروط المطلوبة للوظائف

- مكان العمل في مسطرد.

- يجب أن يكون المتقدم لهذه الوظائف حاصلا على مؤهل متوسط، أو فوق متوسط.

- ألا يزيد سن المتقدم للوظائف عن 35 عاما.

- أن يكون الموقف نهائي وواضح من التجنيد.

الحقوق والمميزات

- تمنح الشركة للموظفين والعمال راتبا يبدأ من 3200 جنيه، ويصل إلى 3700 جنيها.

- يصل مرتب مندوب الموتوسيكل من 6000 إلى 7000 جنيه، ويتحدد بحسب المقابلة الشخصية.

- تمنح الشركة للعاملين حوافز للمتميزين.

- يصل عدد ساعات العمل إلى 9 ساعات يوميا.

- تمنح الشركة للعاملين يوم إجازة أسبوعيا.

- يوجد فرص للترقي.

- تمنح الشركة للعاملين تأمينات اجتماعية وطبية.

وعلى الراغبين في التقديم للوظائف الخالية، الدخول على الصفحة الرسمية لوزارة الشباب والرياضة، واختيار الوظائف المذكورة، ثم الدخول إلى اللينك الخاص بالتقديم للوظائف وملء البيانات المطلوبة.