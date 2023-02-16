وظائف القوى العاملة الجديدة بالقليوبية.. تخصصات مختلفة برواتب مجزية

أعلنت محافظة القليوبية عن توافر وظائف جديدة بمديرية القوى العاملة بالمحافظة، عبر النشرة نصف الشهرية للتوظيف التي توفر 37 وظيفة في شركات ومصانع المحافظة للراغبين في العمل بخبرة وبدون خبرة بمرتبات تبدأ من 2700 جنيه.

طلبات راغبي العمل في وظائف القوى العاملة الجديدة بالقليوبية

أوضحت إيمان السيد وكيل الوزارة في بيان لها أن وظائف القوى العاملة الجديدة متوافرة عن طريق ديوان عام المديرية ببنها ومكاتب العمل المختلفة على مستوى المحافظة التي تستقبل طلبات راغبي العمل وترشحهم على إحدى هذه الوظائف المعلن عنها وإرسالهم إلى الشركات المعلنة عن تلك الفرص مع متابعة الإجراءات.

أضافت وكيل الوزارة أن وظائف القوى العاملة الجديدة بالقليوبية تأتي في إطار تكثيف المتابعة لتوفير الوظائف حيث يجري إرسال تقرير للوزارة يفيد باستلام راغب العمل الفرصة المناسبة له وتحري المصداقية في نشر فرص العمل.

خريطة وظائف القوى العاملة الجديدة بالقليوبية

وأشارت وكيل الوزارة إلى أن وظائف القوى العاملة الجديدة بالقليوبية المتوافرة ضمن نشرة التوظيف النصف شهرية 37 وظيفة في إطار الإسهام في الحد من مشكلة البطالة، وهي كالتالي:

- مستشفى الرحمة بشبين القناطر، وتحتاج إلى مدير مالي بكالوريوس تجارة خبرة 5 سنوات بمرتبات 5 آلاف جنيه، ومحاسبين بكالوريوس تجارة خبرة 3 سنوات بمرتب 3000 جنيه، و5 تمريض، و5 عامل نظافة لا يشترط شهادة دراسية سن 30 سنة وخبرة من 2 إلى 5 سنوات.

- شركة للصناعات الغذائية بكفر شكر وتطلب 10 عمال إنتاج براتب حسب المقابلة ولا تشترط الخبرة أو الشهادة الدراسية والسن من 25 سنة إلى 20 سنة

- شركة إنتاج بلاستيك بالعبور وتطلب محاسبين وسكرتارية ومهندسي جودة، والراتب حسب المقابلة والسن 30 سنة وخبرة من 2 إلى 5 سنوات.

- كريستال عصفور بشبرا وتطلب 2 أخصائي بيع أون لاين بكالوريوس تجارة وإدارة أعمال خبرة سنتين، و3 فني تركيبات شهادة متوسطة خبرة سنة والراتب 3200 جنيه والسن من 30 سنة، و3 مهندسين إنتاج بكالوريوس هندسة خبرة 3 سنوات، و2 أخصائي تسويق بكالوريوس تجارة إدارة أعمال خبرة سنتين، ومطوري برمجيات حاسبات ومعلومات خبرة سنة والراتب حسب المقابلة.

وأكدت وكيل الوزارة أن وظائف مديرية القوى العاملة في القليوبية الجديدة يتم التأمين على العاملين بها اجتماعيا مشيرة إلى أنه تتم متابعة التعيين مع الشركات وعرض استمارة 1 تأمينات شهريا.

وأشار إلى أن باب التقديم مفتوح حتى استيفاء العدد المطلوب من الساعة التاسعة صباحا حتى الثانية عصرا ما عدا يومى الجمعة والسبت بمديرية القوى العاملة في إدارة بحوث العمالة بمديرية القوى العاملة بالقليوبية بنها - كورنيش النيل - الفلل بجوار ديوان عام المحافظة، أو مكاتب التشغيل التابعة لمحل إقامة الراغبين في العمل تسهيلا عليهم.