الإعلان عن وظائف قيادية بـ«أزهر القليوبية».. اعرف التفاصيل والشروط 

أعلنت الإدارة المركزية لمنطقة القليوبية الأزهرية، عن فتح باب التقدم عن حاجتها لشغل وظيفة شيخ معهد في عدد من المعاهد الأزهرية، حتى الأربعاء المقبل.

«الوطن» تستعرض وظائف شيوخ المعاهد الأزهرية الجديدة المتاحة في الإدارة المركزية للأزهر بالقليوبية، والتفاصيل الخاصة بالتقدم للوظائف والشروط، وخريطة هذه المعاهد، وفق بيان الإدارة المعلن.

خريطة وظائف شيوخ المعاهد الجدد بازهر القليوبية

ووفق بيان رسمي، حدد إعلان الادارة المركزية للأزهر بالقليوبية الوظائف الجديدة لشيوخ المعاهد الأزهرية، كالتالي:

معهد كفر عبیان الابتدائي إدارة الخانكة

الديرع/ ث بنين إدارة طوخ

الرملة ع/ ث بنين إدارة بنها

شبين القناطرع/ ث بنين إدارة شبين القناطر

المنيرة الإعدادي بنين إدارة القناطر الخيرية

مرصفا ع/ ث بنين إدارة بنها

شروط وظائف شيوخ المعاهد الجديدة بـ«أزهر القليوبية»

وحددت الإدارة المركزية للأزهر بالقليوبية، شروط وظائف شيوخ المعاهد الجديدة بالقليوبية، كالتالي:

- أن يكون حاصلا على مؤهل عالٍ أزهري تربوي مناسب.

- أن يكون حاصلا على إجازة التاهيل التربوي بالنسبة للحاصلين على المؤهلات غير التربوية.

- أن يكون حاصلا على وظيفة معلم أول (أ) على الأقل.

- الحصول على تقرير أداء بمرتبة فوق المتوسط 75 إلى 90 على الأقل في العامين السابقين.

- أن يكون قد أمضى 5 سنوات على الأقل في العمل الفعلي بالوظيفة الأدنى، طبقا لبطاقة الوصف.

- أن لا يكون محالا للمحاكمة التأديبية أو الجنائية أو صدر له قرار بالإبعاد أو الوقف عن العمل .

- أن لا يكون حاصلا على جزاء أكثر من 10 أيام ولم تمح.

- أن يكون على رأس العمل.

وأكدت الإدارة المركزية للأزهر بالقليوبية، في بيانها، أنه لا ينظر إلى الطلبات التي لم تتوافر فيها جميع الشروط، وأنه لا تقبل الطلبات التي تقدم بعد انتهاء موعد الإعلان.

الأوراق المطلوبة لوظائف شيوخ المعاهد الأزهرية الجديدة

وأوضح البيان أن الأوراق المطلوبة لوظائف شيوخ المعاهد الأزهرية الجديدة بالقليوبية، كالتالي:

- طلب مستوفي البيانات.

-2 صورة من خطاب اجتياز الكادر.

- صورة من بطاقة الرقم القومي.

- بيان بالجزاءات التي لم تمح.

- صورة من مباشرة العمل.

ونبه الاعلان على جميع الإدارات التعليمية وضع الإعلان في مكان بارز بالإدارة، وإبلاغ المعاهد التابعة لها، وتكليف شيوخ المعاهد بوضع الإعلان في مكان بارز بالمعهد، بحيث يمكن للجميع الإطلاع عليه، وأكد البيان أن التنسيق ليس مسؤولا في حالة عدم إبلاغ المعاهد أو التقدم بعد الإعلان أو عن الطلبات غير المستوفاة.