حفيدة جورج وسوف.. ضيف جديد لأسرة «أبو وديع» بعد 40 يومًا من وفاة نجله

كشف الفنان جورج وسوف، عن استقباله لحفيد جديد، مساء اليوم الخميس، وذلك بعد أسابيع من وفاة ابنه وديع، ودخوله في حالة حزن شديد طوال الفترة الماضية، حيث استقبل العشرات من التهاني من قبل الجمهور عبر منصات التواصل الاجتماعي.

حفيدة جورج وسوف، نُشرت لها الصور الأولى بعد ولادتها بساعات وهي بين أحضان جدها جورج وسوف، حيث كشف الحساب الرسمي له عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، عن تلك الصور، مُعلقًا عليها بقوله: «ويبقى في الحياة فسحات من الأمل.. آميا وسوف».

حفيدة جورج وسوف تُثير التساؤلات بين الجمهور

حفيدة جورج وسوف، أثارت الجدل بين جمهور أبو وديع، حيث أثيرت العديد من التساؤلات حول والدها، إذ قال أحد المتابعين: «دي بنت وديع ولا ابن آخر»، فيما هنأ آخر قائلًا: « حبيب قلبي الله يطول بعمرك ويخليلك إياها.. تتربى بعزكم».

جورج وسوف يُحيي ذكرى الأربعين لنجله بشكل خاص

قبل استقبال حفيدة جورج وسوف، كان أحيا أبو وديع ذكرى الأربعين، على وفاة ابنه، حيث طرح أغنية تحمل اسم «نص عمري» من كلمات خالد تاج الدين، وألحان محمد يحيى.