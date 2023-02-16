البابا تواضروس لـ وفد أمريكي: المصريون جميعا يعملون على بناء الجمهورية الجديدة

استقبل البابا تواضروس الثاني ظهر اليوم وفدًا أمريكيًّا يزور مصر في رحلة لحوار الأديان تابعة لمؤسسة «بيت العبادة» الأمريكية، برئاسة إسراء نوار مدير التطوير والبرامج بجامعة شابمان، وإحدى رائدات «مصر تستطيع بالتاء المربوطة»، وتعد هذه الزيارة الثانية لهم إلى مصر، إذ كانت الأولى في مارس 2018.

جاء ذلك بحضور سها جندي وزير الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج.

تاريخ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية

وقدم البابا أثناء اللقاء نبذة عن تاريخ مصر وحضارتها العريقة، مشيرا إلى 3 أعمدة للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، هي التعليم اللاهوتي المستقيم والشهداء والحياة الرهبانية التي بدأت من الكنيسة القبطية، لافتًا إلى دور الرهبان في الصلاة الدائمة ليحفظ الرب مصر والعالم أجمع.

كما أشار إلى العلاقة الطيبة مع الرئيس والحكومة والإمام الأكبر شيخ الأزهر، وكذلك مع كل الطوائف المسيحية الأخرى، مؤكًدا أن الكنيسة القبطية عضو في مجالس الكنائس بمصر والشرق الأوسط وإفريقيا ومجلس الكنائس العالمي.

وأكد: «نعتمد في علاقاتنا على المحبة مع جميع المصريين، وأننا نحيا في مصر في محبة وسلام»، مشددًا على أن كافة المصريين اليوم يعملون معًا لبناء الجمهورية الجديدة التي نراها بوادرها في العاصمة الإدارية الجديدة، داعيًا الحاضرين إلى زيارة جامع الفتاح العليم وكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية.

اسم مصر ذكر 700 مرة في الكتاب المقدس

وأشار أحد الحضور إلى أنه يرى الكنيسة القبطية كنيسة المعجزات وأن العالم أجمع يتبارك بها، وأكد له البابا أن مصر البلد الوحيد الذي ذكر اسمه واسم المصريين 700 مرة في الكتاب المقدس فمصر بلد بركة وكنيستنا القبطية بها أكبر عدد شهداء وقديسين، لذلك كنيستنا كنيسة معجزات.

بينما أكدت السفيرة سها جندي، حرص وفد حوار الأديان على لقاء قداسة البابا تواضروس الثاني، باعتباره رمزًا دينيًا يمثل الكنيسة المصرية بعراقتها وتاريخها الوطني، ورمزًا للتسامح والمحبة، معربةً عن شكرها لاستقبال قداسته الوفد والإجابة عن كل ما يدور في ذهنه، وتوضيح دور الكنيسة المصرية، التي تمثل جزءًا من مصر القوية، وهو ما تؤكد عليه القيادة السياسية في الجمهورية الجديدة.

وثمنت وزيرة الهجرة حرص قداسة البابا على دعم جهود وزارة الهجرة في العديد من المبادرات والفعاليات، وحرص الكنائس المصرية بالخارج على تقديم الدعم للمصريين خلال الأزمات المختلفة، دون تمييز.

وزيرة الهجرة: مصر أرض الإيمان

وأكدت أن مصر أرض الإيمان، والجميع يتعامل بتقدير واحترام لعقيدة وشعائر الآخر، وأن النسيج الوطني يعزف سيمفونية حب الوطن، ونتعامل كلنا بمحبة لهذا الوطن.

وفي ختام اللقاء أهدت السفيرة سها جندي، درع الوزارة لقداسة البابا تواضروس الثاني، تقديرًا لمكانته الجليلة ولجهود تعاون الكنيسة المصرية في ملف رعاية المصريين بالخارج، كما أهدى قداسته ضيوفه أيقونة زيارة العائلة المقدسة إلى مصر.