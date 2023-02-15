البابا تواضروس: التوبة وفعل الرحمة من شروط الصوم

ألقى البابا تواضروس الثاني عظته الأسبوعية في اجتماع الأربعاء مساء اليوم، من كنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا بيشوي بالمقر البابوي بالكاتدرائية العباسية، وبُثت عبر القنوات الفضائية المسيحية وقناة C.O.C التابعة للمركز الإعلامي للكنيسة على شبكة الإنترنت.

أسبوع الصلاة لأجل الوحدة

واستضاف الاجتماع اليوم، أول أيام أسبوع الصلاة لأجل وحدة المسيحيين الذي ينظمه مجلس كنائس مصر، تحت شعار الآية «تَعَلَّمُوا فَعْلَ الْخَيْرِ. اطْلُبُوا الْحَقَّ»، وهي الآية التي جعلها قداسة البابا موضوع للتأمل، حيث وربط بينها وبين الصلاة والصوم والصدقة التي تعد من أساسيات الصوم الكبير الذي يبدأ في الكنيسة القبطية الاثنين المقبل.

وتحدث قداسته عن «أساسيات الحياة الروحية»، متناولًا أيضًا جزءًا من الأصحاح السادس في إنجيل متى والأعداد (١ – ١٨)، والذي يحوي أساسيات الحياة الروحية الثلاثة: الصدقة والصلاة والصوم، موضحًا:

- الصدقة: هي تقديم المحبة بكل صورها، متابعا أن شرط الصدقة أن تكون من أجل وجه الله

- الصلاة: شرط الصلاة أن تكون من أجل الله والصلاة تعطي طاقة لفعل الخير، وتجعلنا نشعر بالآخر.

شروط الصوم

- الصوم: هو وسيلة تقوية روحية، ويجعل فكر الإنسان بالأكثر في السماء، وله عدة شروط، هي:

أن يكون بفرح واشتياق.

أن يكون بتوبة ونقاوة.

أن يكون من أجل الله

أن يكون الصوم من أجل فعل الرحمة والخير.

واختتم البابا بأن يجب أن نذكر النِعم والخيرات التي فعلها الله معنا في الصوم وفي كل صباح.