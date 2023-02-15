البابا تواضروس يفتتح أسبوع صلاة من أجل الوحدة بعد عودة العظة الأسبوعية

يترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، افتتاح أسبوع الصلاة من أجل وحدة الكنائس بكنيسة السيدة العذراء والأنبا بيشوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، بمشاركة رؤساء مجلس كنائس مصر وممثلي الطوائف الأعضاء بالمجلس.

استئناف عظة البابا

ويأتي افتتاح أسبوع الصلاة خلال العظة الأولى للبابا تواضروس عقب انتهاء فترة الأعياد والتي توقفت خلالها العظة، وكان البابا قد أعلن في الأربعاء الأخير من عام 2022، يوم 28 ديسمبر الماضي عن توقف الاجتماع حتى يوم 15 فبراير، وقال: «اجتماعنا سيتوقف حتى يوم 15 فبراير، على اعتبار أن الفترة القادمة كلها أعياد الميلاد والختان والغطاس وعرس قانا الجليل، والقديس الأنبا أنطونيوس والقديس الأنبا بولا، وصوم يونان وفصح يونان، بمعنى أنها فترة كلها أعياد».

لقاءات رعوية للبابا

وفي سياق متصل، صرح المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أن البابا تواضروس الأنبا مكسيموس الأسقف العام لكنائس قطاع مدينة السلام والحرفيين، الذي عرض على قداسته بعض الموضوعات الخاصة بالعمل الرعوي والخدمة في القطاع الذي يشرف عليه، بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

كما التقى البابا تواضروس الأنبا بافلوس، أسقف إيبارشية اليونان، وبرفقته صفوت صاروفيم، المدير المالي لللإيبارشية، وناقشه في عدد من الموضوعات الرعوية.