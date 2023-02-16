وظائف القوى العاملة الجديدة 2023 محافظة سوهاج للشباب من الجنسين

أعلنت مديرية القوى العاملة بسوهاج عن توفر عدة وظائف القوى العاملة الجديدة 2023 للشباب من الجنسين بمؤهلات عليا ومتوسطة خبرة وبدون ولذوي الاحتياجات الخاصة 5% بعدة مناطق متنوعة ما بين مدينة سوهاج وبالمنطقة الصناعية وبحي الكوثر وبسوهاج الجديدة.

ويتخطى عدد وظائف القوى العاملة الجديدة 2023 محافظة سوهاج الـ50 وظيفة فرصة عمل يبدأ بمرتبات من 3 آلاف جنيه مع توفير تأمين اجتماعي وطبي.

وظائف القوى العاملة الجديدة 2023 سوهاج

وظائف القوى العاملة الجديدة 2023 محافظة سوهاج المعلن عنها اليوم تضمنتها عدة شركات بمحافظة سوهاج، ويمكن تقديم السيرة الذاتية لمديرية القوى العاملة بسوهاج بطريق أسيوط سوهاج بجوار محكمة الأسرة بمدينة سوهاج.

تنشر «الوطن» وظائف القوى العاملة الجديدة 2023 سوهاج المتاحة للشباب، حيث تشترط الشركات جميعا أن يكون الفرد مقيما بالمحافظة.

شركة كوين لاند للأسمدة والكيماويات بالمنطقة الثانية بحي الكوثر بمركز أخميم تطلب كاتب إداري من ذوي الاحتياجات الخاصة الـ5% براتب يبدأ من 3 آلاف جنيه.

الوظائف الخالية بسوهاج

شركة باى واي للمستحضرات تطلب ضمن وظائف القوى العاملة الجديدة 2023 سوهاج 2 عامل نظافة بخبرة أو بدون مؤهل متوسط أو بدون وموظف إداري من ذوي الاحتياجات الخاصة ويحدد الراتب وفقا للمقابلة الشخصية.

شركة تساهيل: تطلب خدمات معاونة وأخصائي تنمية من ذوي الاحتياجات الخاصة 5% مع تحديد الراتب بالمقابلة الشخصية مؤهلات عليا وبدون.

وظائف خالية 2023

شركة «جولدن ريتش» تطلب عمال من 20 حتى 30 عام مؤهلات متوسطة برواتب تبدأ من 3 آلاف جنيه من ذوي الاحتياجات الخاصة 5%.

مؤسسة مصطفى السلاب بمدينة سوهاج الجديدة تطلب عمال نظافة ومدخلي بيانات براتب يبدأ من 2700 جنيه مؤهلات عليا ومتوسطة للجنسين من ذوي الاحتياجات الخاصة 5%.

وظائف خالية 2023 محافظة سوهاج

جمعية الهلال الأحمر بمنطقة الحويتي بسوهاج تطلب عاملا أنثى بدون مؤهل ذوي احتياجات خاصة 5% ويحدد الراتب بالمقابلة الشخصية.

شركة جولدن ريتش للتجارة: بمدينة سوهاج الجديدة تطلب عمال بمؤهل متوسط سن من 20 حتى 30 عاما ذوي احتياجات خاصة 5%.