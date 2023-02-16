وكيل أوقاف بورسعيد: الإسراء والمعراج تمدنا بدروس في الحياة منها الفرج بعد الشدة

تناول الشيخ جمال عواد وكيل أول وزارة الأوقاف ببورسعيد ذكرى الإسراء والمعراج، مؤكدا أنها ذكرى عزيزة على قلب كل مؤمن وأنها تمدنا بنقاط منها الفرج بعد الشدة، واليسر بعد العسر.

وتحدث جمال عواد عن مكانة المسجد الأقصى المبارك وفضله عند الله وعند رسوله صلى الله عليه وسلم وعند كل مؤمن، ثم تكلم عن فرضية الصلاة وأن فرضها كان في السماء لقدسيتها، وختم حديثه بتقديم التهنئة بالإسراء والمعراج إلى محافظ بورسعيد والحضور.

محافظ بورسعيد يشارك في الاحتفال

جاء ذلك خلال احتفال نظمته وزارة الأوقاف بمسجد العباسي بحي العرب بحضور اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد واللواء مدير أمن بورسعيد واللواء عاطف مجدي السكرتير العام والجهات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة الشيخ جمال عواد وكيل أول وزارة الأوقاف.

ذكرى الإسراء والمعراج فرج للهموم

قال الشيخ محمد مصطفى عفيفي مدير منطقة وعظ بورسعيد الأزهرية، إن رحلة الإسراء والمعراج جاءت بعد إيذاء المشركين للرسول وموت السيدة خديجة زوجته وعمه أبي طالب اللذين كانا داعمين له لأن الله يقول من هذه الرحلة إن بعد العسر يسرا وأن لكل ضيق فرج، ولذلك فإننا نقول للمريض والفقير ولمن لم يرزق الابن وغيرهم ممن يجدون عسرًا في الحياة لا تيأس فإن مع العسر يسرا.

كما شهد الاحتفال تواشيح دينية وتلاوة القرآن الكريم للمشاركين في مسابقة القرآن الكريم التي تعقد في بورسعيد، وبها 65 متسابقًا من 67 دولة بالعالم.