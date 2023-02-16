محافظ القليوبية يشهد احتفالية مديرية الأوقاف بذكرى الإسراء والمعراج

شهد عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، مساء اليوم الخميس، الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج، الذي نظمته مديرية الأوقاف بالقليوبية في مسجد ناصر بمدينة بنها، بحضور الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها والدكتور سمير حماد نائب المحافظ والدكتور سيد فودة نائب رئيس جامعة بنها واللواء إبراهيم عودة مساعد مدير أمن القليوبية.

إضافة إلى المهندس علي يوسف أبو عقيل السكرتير العام المساعد والعميد أركان حرب طارق عبد المعطي المستشار العسكري للمحافظة والشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية وفضيلة الشيخ ممدوح عبد الجواد رئيس المنطقة الأزهرية بالقليوبية والمحاسب محمد مرعي رئيس مدينة بنها وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية والأمنية بالمحافظة.

الدروس المستفادة من رحلة الإسراء والمعراج

بدأ الاحتفال بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، ثم ألقى وكيل وزارة الأوقاف، كلمة، تناول خلالها الدروس المستفادة من رحلة الإسراء والمعراج، وأهميتها فى حياتنا اليومية، مؤكدا ضرورة الاقتداء بالرسول في العمل والكفاح والصبر على الشدائد، والتحلي بخلق وسنة رسولنا الكريم، التي تعد دستورا للحياة ومنهجا لبناء المجتمعات الصالحة، مؤكدا أن دعوة الإسلام هي دعوة للتآخي والتراحم والتسامح.

واختتم الاحتفال بتكريم الشيخ محمد أحمد عبد الغني دغيدي الحاصل على المركز الأول في الفرع الثالث للمسابقة العالمية التاسعة والعشرون لحفظ القرآن الكريم بالقاهرة، في حفظ القرآن الكريم وتفسيره وتطبيقات علوم القرآن الكريم.

محافظ القليوبية يهنئ المواطنين

من جانبه، هنأ محافظ القليوبية المواطنين بهذه الذكرى المباركة، سائلاً المولى عز وجل أن يحفظ مصرنا الحبيبة، وأن يسبغ علينا وعلى العالم أجمع الأمن والأمان والاستقرار، مؤكدا ضرورة ترسيخ روح الولاء والانتماء في نفوس أبنائنا ونشر المحبة والسلام من أجل بناء وطننا.