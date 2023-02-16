شروط التقدم لوظيفة عامل مسجد بمسابقة وزارة الأوقاف 2023

حدّد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بالتنسيق مع وزارة الأوقاف، شروط وظيفة عامل المسجد بمسابقة وزارة الأوقاف 2023، وكذلك الضوابط والإجراءات التي يجب توافرها في المتقدمين لشغل الوظيفة، المنصوص عليها ضمن الإعلان الشامل الذي أعلن فيه الجهاز عن حاجة وزارة الأوقاف للتعاقد مع 1000 عامل ومؤذن بموازنة الوزارة ومديريات الأوقاف بالمحافظات.

استعراض مبسط لشروط وظيفة عامل المسجد بمسابقة وزارة الأوقاف

«الوطن»، تستعرض في التقرير التالي أهم شروط وظيفة عامل المسجد بمسابقة وزارة الأوقاف 2023، لتقديم خدمة ميسرة ومبسطة للراغبين في التعرف على هذه الشروط والراغبين في التقدم للوظائف المطروحة، حيث جاء ضمن الشروط، ألا يزيد سن المتقدم للوظيفة عن 35 عامًا من تاريخ نشر الإعلان، وأن يكون المتقدم من الذكور، وحاصلا على مؤهل إعدادية عامة أو أزهرية، وأن يكون متمتعاً بالجنسية المصرية، ولديه شهادة حسن سير وسلوك، ومحمود السيرة، وحسن السمعة عند التحريات عنه، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره، ولم يسبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي، ما لم تمض على صدوره 4 سنوات على الأقل.

شروط وظيفة عامل المسجد بمسابقة وزارة الأوقاف

وتضمنت أيضا شروط وظيفة عامل المسجد بمسابقة وزارة الأوقاف، أن يجتاز الامتحانات المقررة التي حددتها الوزارة، وفقا للقواعد المقررة قانونا، واجتياز الكشف الطبي، ثم تحليل المخدرات لمن اجتازوا الامتحانات، وأن يقدم إقرارا بقبول العمل في أي مكان بالجمهورية، وفق ما تقتضيه مصلحة العمل بوزارة الأوقاف.

جدير بالذكر أنه يمكن للراغبين التقديم للوظيفة على موقع بوابة الوظائف الحكومية https://jobs.caoa.gov.eg/ ، خلال الفترة من 15 مارس 2023 حتى يوم 30 من نفس الشهر.