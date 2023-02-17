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وظائف القوى العاملة الجديدة 2023 بمحافظة أسوان.. 200 فرصة

كتب:

شيماء دراز
04:41 ص | الجمعة 17 فبراير 2023
وظائف القوى العاملة الجديدة 2023 بمحافظة أسوان

وظائف القوى العاملة الجديدة 2023 بمحافظة أسوان

أعلنت مديرية القوى العاملة بمحافظة أسوان، توفير أكثر من 200 فرصة عمل للشباب من الجنسين بالمحافظة بأعمار حتى 35 عاما بخبرة وبدون خبرة.

 وتوفر وظائف القوى العاملة الجديدة 2023 محافظة أسوان تأمين طبي واجتماعي للمتقدمين لها مع تحديد الراتب عقب المقابلة الشخصية وفقا للخبرة والمؤهل.

وظائف القوي العاملة الجديدة 2023 محافظة أسوان

وظائف القوي العاملة الجديدة 2023 محافظة أسوان تنشرها "الوطن" للشباب بالمحافظة وشروط التقديم،

وتطلب شركة مصر لتأمينات الحياة 200 وظيفة خالية بقطاع المبيعات والتوزيع بمؤهلات عليا ومتوسطة سن من 18 حتى 35 عام للشباب من الجنسين بخبرة وبدون خبرة مع توفير تأمين إجتماعى وطبي ويحدد الراتب وفقا للخبرة والمؤهل.

شروط وظائف القوي العاملة الجديدة 2023

ويمكن التقديم لوظائف القوي العاملة الجديدة 2023 محافظة أسوان عبر تقديم السيرة الذاتية وطلبات العمل بمقر مديرية القوى العاملة بمحافظة أسوان بكورنيش النيل بداية من الساعة 9 صباحا للساعة 3 عصرا.

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