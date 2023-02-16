الكشف على 686 مريضا بقافلة طبية مجانية لجامعة المنوفية في قرية ميت فارس

انطلقت صباح اليوم قافلة طبية توعوية متكاملة من جامعة المنوفية لقرى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، قرية ميت فارس بمركز بركة السبع، تحت رعاية الدكتور أحمد القاصد رئيس الجامعة وإشراف الدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالتعاون مع مؤسسة «حياة كريمة»، بحضور الدكتور فريد وجدي وكيل كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية والدكتورة رضا الفيشاوي، منسق عام الجامعة للقوافل المتكاملة والعقيد أحمد سلامة مدير مؤسسة حياة كريمة بالمنوفية.

13 تخصص في القافلة الطبية لجامعة المنوفية

ضمت القافلة 13 تخصصًا طبيًا حيث أوقعت الكشف على 686 حالة مرضية، من بينهم 71 حالة باطنة عامة، و140 أطفال، و59 صدر، و23 قلب وأوعية دموية، و28 أنف وأذن، و78عظام، و30 طب الأسرة، و30 عيون، و35 أسنان، و28 أنف وأذن، و40 جلدية، و13 مسالك، 70 جراحة.

كما قامت القافلة بعمل التحويل اللازم لمستشفيات جامعة المنوفية واستخراج قرارات العلاج علي نفقة الدولة مع توزيع الأدوية مجانا على جميع الحالات.

ندوات توعية على هامش القافلة الطبية

على هامش أعمال القافلة، قدم الدكتور فريد وجدي أستاذ طب العيون ندوة توعوية حول المياه الزرقاء، كما تحدثت الدكتورة مى عبد الخالق الأستاذ بكلية الاقتصاد المنزلي عن «الغذاء البديل لتعزيز المناعة»، وقدمت الدكتورة هناء الصياد الأستاذ المساعد بكلية التمريض ندوة حول «الاسعافات الأولية».

وشاركت الدكتورة إيمان شكر منسق جامعة المنوفية لصندوق مكافحة الإدمان بالتعاون مع متطوعى صندوق مكافحة الإدمان وتعاطي المخدرات بالتوجيه ضد مخاطر الإدمان والتوعية اللازمة لمكافحة وعلاج الإدمان.

وشارك في أعمال القافلة الدكتورة شيماء الكرش، المنسق الطبي لمؤسسة «حياة كريمة» بالمنوفية والدكتور ذكي ماضي منسق حياة كريمة بمركز بركة السبع، واللواء وحيد الحضري رئيس مجلس مدينة بركة السبع والدكتورة نهى قنصوة مدير الوحدة الصحية بميت فارس، والدكتورة إيمان مناع منسق القوافل بكلية الصيدلة والسيد علاء فتحي مدير عام الإدارة العامة لخدمة المجتمع وعدد كبير من متطوعي حياة كريمة بمركز بركة السبع.