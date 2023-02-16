الفنان إيساف يطرح أغنية «عشان راجل» عبر يوتيوب ضمن حملة «أخلاقنا»

طرح الفنان إيساف، منذ قليل، كليب أغنيته الجديدة «عشان راجل»، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، ضمن حملة «أخلاقنا» برعاية وزارة الشباب والرياضة.

أغنية «عشان راجل»

أغنية «عشان راجل» لإيساف من كلمات أحمد عادل توفيق، وألحان أحمد البرازيلي، وتوزيع محمود صادق، وإخراج مارك سمير.

وتقول كلمات الأغنية: «عشان راجل.. عشان افضل كبير حتي في نظر نفسي.. سيبها تقول في حقي كتير.. وما بدافعش عن نفسي.. عشان لما يجيبوا سيرتي قلبها يحزن.. بقول بكرا الحقيقة تبان وخليني أنا الأحسن.. علشان مليون عشان وعشان، عشان عشيرتنا حتى زمان.. رضيت أني إبان خاين.. ومرضيتش أقول متخان.. أنا أقدر أقول أكتر وأعيبك بكلام كتير فيها.. لكن بعمل حساب لسنين معملتش حساب ليها».

آخر أعمال إيساف

وطرح مؤخرا إيساف كليب «قلبها»، من كلمات رمضان محمد، وألحان محمد جمال، وتوزيع محمود صبري، وإخراج أحمد جيلاني.

ومن ناحية أخرى، احتفل مؤخرا إيساف على زفافه، من فتاة خارج الوسط الفني، وكان حفل الزفاف في جو عائلي حضره الأصدقاء المقربون.