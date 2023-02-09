«صنايعية مصر» يكشف كواليس نجاح علوي الجزار صاحب أول توليفة شاي في مصر

قال الإعلامي والكاتب عمر طاهر، إن علوي الجزار كان مهتما بمزاج المصريين، وحاول أن يفهم سر ارتباطهم بمشروب الشاي، وتنوع أنواعه بين الدراسة والضيافة والصنايعية والحقل، مضيفا «الشاي مشروب ينفع شعار إكرامية، ويلخص مشاعر الود، وينفع علاج للصداع، واستمر الجزار في المذاكرة إلى أن وصل لنوع شاي ينفع مع المصريين في كل الأحوال».

محلات مصر

تابع «طاهر» خلال تقديمه برنامج «صنايعية مصر» المذاع على قناة DMC، «في الخمسينيات وحتى نهاية الثمانينيات كانت معظم محلات مصر تعلق صورة لرجل عجوز مبتسم ويحمل براد شاي يقدمه للناس، وكان اسمه الشيخ الشريب وهو نوع الشاي الجديد، ووجدت عينه منه في سوق الأنتيكات».

رجل أعمال وصناعة ناجح

وأوضح أن المصريين تعلقوا بهذا النوع من الشاي بسبب التركيبة التي اخترعها علوي الجزار، وهو رجل أعمال وصناعة ناجح بالفطرة، مضيفا «نموذج حقيقي بيحول التراب لدهب، وكانت رئيس مجلس إدارة لشركة كوكاكولا وصاحب 70% من أسهمها، وسبب انتشار المنتج في المنطقة».

تاريخ علوى الجزار

وأشار إلى أن علوى الجزار كان صاحب مصانع بلاط وموبيليا وماركة بونبوني فينوس، وأدخل لمصر كريم نيفيا وكانت لديه مزرعة كبيرة بشراكة مع خواجة نتج عنها مطعم أندريا، وصاحب سينما الفانتازيو الشهيرة في ميدان الجيزة، وواحد من مؤسسي فندق شهرزاد.