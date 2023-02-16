إصابة شخصين بتصادم «تاكسي» مع دراجة نارية بضواحي بورسعيد

أصيب اثنان مساء اليوم في حادث تصادم دراجة نارية مع سيارة تاكسي بحي الضواحى ببورسعيد بسبب السرعة الزائدة، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى أحدهما في حالة غير مستقرة.

نقل المصابان إلى مستشفى الزهور

تلقى اللواء مدحت عبد الرحيم مدير أمن بورسعيد، إخطارًا من الدكتور مصطفى شعبان رئيس فرع التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، يفيد بوصول عن طريق سيارة الإسعاف إلى مستشفى الزهور السيد علي رزق 20 سنة مصابا بكسور وجروح متفرقة بالجسم ومجهول الهوية مصابا باشتباه نزيف بالمخ ويجري تقديم الإسعافات الأولية لهما.

السرعة الزائدة سبب الحادث

تبين من التحريات الأولية لرجال البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد أن سيارة تاكسي اصطدمت بدراجة نارية وأصيب اثنان كانا فوق الدراجة النارية أمام مدرسة جمال عبد الناصر الإبتدائية بمساكن السلام الجديد بحي الضواحي بسبب السرعة الزائدة.

وأمر مدير أمن بورسعيد باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتستكمل النيابة العامة التحقيقات لمعرفة ملابسات الحادث.

وانتقل رجال إدارة مرور بورسعيد إلى مكان الحادث، وجاري نقل السيارة والموتوسيكل المتسببين في الحادث إلى إدارة المرور تحت تصرف النيابة العامة، لتحقيق السيولة المرورية التي توقفت بسبب الحادث.