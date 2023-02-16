تشخيص أصغر إصابة في العالم بمرض «ألزهايمر».. «لسه داخل الجامعة»

يُعرف عن مرض ألزهايمر أنه يصيب المسنين، ولكن بإحدى عيادات المخ والأعصاب في الصين، أعلن الأطباء إصابة شاب يبلغ من العمر 19 عامًا، وهو أصغر حالة يتم تشخيصها في العالم.

الشاب بدأ يعاني من تدور في ذاكرته من سن 17 عامًا، ثم تفاقمت إصابته وبدأ يصاب بفقدان ونسيان على مر السنين، وقام الأطباء بتصوير دماغه، ليظهر انكماشًا في الحُصين، وهو أحد المكونات الرئيسية لدماغ الإنسان، واكتشف أيضًا تسرب السائل الدماغي النخاعي، وهي من العلامات الشائعة لـ«ألزهايمر»، بحسب مجلة «sciencealert» العلمية.

وأكد الأطباء، بحسب «سبوتنيك»، أن أي مريض يصاب بالمرض قبل سن الـ65، هو من الحالات المُبكرة، ويمثل نسبة 10% فقط من حالات الإصابة بألزهايمر، وأكثر هذه الحالات يكون نتيجة مرض وراثي، خاصة من تقل أعمارهم عن سن 30 عامًا.

وبعد دراسة الحالة الوراثية للشاب الصيني، فوجئ الأطباء بعدم وجود أي تاريخ مرضي لألزهايمر مع العائلة، ولم يتعرض الشاب لأي أمراض أو صدمة في الرأس تفسر معاناته مع مرض النسيان.

مسارات متعددة لـ«ألزهايمر».. الأمر أكثر تعقيدًا

جيان بينج، الطبيب الصيني المسئول عن الحالة، أكد أن المريض يعاني من مرض ألزهايمر المكبر، ومع عدم وجود أي طفرات جينية ومرضية، فلا زالت أسباب إصابة الشاب الصيني بالمرض غير واضحة ومجهولة، وتحتاج إلى وقت لاسكتشاف السبب: «تظهر دماغ الشاب وجود أكثر من مسار لمرض ألزهايمر، وذلك يجعل الأمر أكثر تعقيدًا».