«التنسيقية» توقع بروتوكول تعاون مع «الموسيقيين» لدعم الريادة الفنية

وقّعت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بروتوكول تعاون مع نقابة المهن الموسيقية، برئاسة الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين، اليوم الخميس، في إطار التعاون المتبادل بين الجانبين، حيث تم التوافق على التعاون بين الجانبين بشأن المشاركة في حملات التوعية المختلفة التي تقوم بها نقابة المهن الموسيقية، وتوسيع نطاق تأثيرها وفاعليتها.

نشر الثقافة والفنون

كما اتفق الجانبان على تشجيع الشباب على الانخراط في مجالات الثقافة والفنون المتنوعة، والتعاون في دراسة وإعادة النظر في مواد القانون والتشريعات التي قد تعرقل نشر الثقافة والفنون المتنوعة.

ورحبت النائبة سها سعيد، عضو مجلس الشيوخ، وأمين سر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بوفد نقابة المهن الموسيقية، مؤكدة أن توقيع بروتوكول التعاون يأتي حرصاً من التنسيقية على الحفاظ على قوة مصر الناعمة، وقناعة من التنسيقية بأن الفنانين والموسيقيين هم جزء أصيل من تلك القوة.

وأكدت «سعيد»، في كلمتها خلال توقيع البروتوكول، أن التنسيقية حريصة على التواصل مع النقابات المهنية من أجل حقوق العاملين فيها وطرح عدد من التشريعات الهامة في هذا السياق، وعلي رأسها نقابة المهن الموسيقية.

تعاون مثمر

من جانبه، وجه مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، الشكر لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على هذا التعاون، قائلا: «جئت ومجلس إدارة النقابة اليوم من أجل التعاون المثمر ومن أجل الريادة الفنية، ولابد من تكاتف قوى المجتمع جميعا لتقديم كل ما هو في صالح للشعب المصري».

وعبر نقيب المهن الموسيقية عن سعادته بالتعاون مع التنسيقية، قائلا: «يسعدني جدا وجودي وسط ممثلين لبلدي في المجالس التشريعية، وأتمنى أن يألوا اهتماما بالنصوص التشريعية التي تخص نقابة المهن الموسيقية».

وأضاف نقيب الموسيقين: «التنسيقية تضم شباب بلدي الحالمين بمستقبل أفضل في كافة المجالات، ومنها دعم القوى الناعمة سواء العمل الفني أو الموسيقي».

وجاء توقيع البروتوكول بحضور وفد من نقابة المهن الموسيقية، برئاسة مصطفى كامل، نقيب الموسيقيين، ويضم كلا من؛ الدكتور أحمد محمد أبو المجد، السكرتير العام للنقابة، والفنان حلمي عبد الباقي، عضو مجلس النقابة، ومحمد أبو اليزيد الغنيمي، وكيل أول النقابة، ورامي عادل محمد، محامي النقابة.

وحضر توقيع بروتوكول التعاون من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، النائبة سها سعيد، عضو مجلس الشيوخ وأمين سر التنسيقية، والنائب أحمد مقلد، والنائب علاء عصام، والنائبة منال هلال، والنائب محمد طارق، أعضاء مجلس النواب، والنائبة راجية الفقي، والنائب أحمد القناوي، والنائب عمرو عزت، أعضاء مجلس الشيوخ، وإبرام عبد المسيح، وأحمد الحمامصي، وريهام الشبراوي، وإيمان ممتاز، أعضاء التنسيقية.