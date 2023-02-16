وظائف القوى العاملة الجديدة 2023 محافظة الدقهلية بخبرة وبدون

أعلنت مديرية القوى العاملة بالدقهلية وظائف للمؤهلات العليا خبرة وبدون، والحصول على امتيازات منها تأمين اجتماعي وطبي للشباب الملتحقين بها، فضلا عن تحديد الراتب الذي يرتبط بالمؤهل والخبرة المتاحة.

وظائف القوي العاملة الجديدة 2023 محافظة الدقهلية

وظائف القوي العاملة الجديدة 2023 محافظة الدقهلية تنشرها «الوطن»، للشباب الراغبين بالتقديم، حيث أعلنت وكالة المنصورة عن طلبها لوظائف خالية 20 منسق ممرات بمؤهل متوسط للشباب من الجنسين، وأيضا 6 أفراد خدمات معاونة بدون مؤهل سن يبدأ من 20 حتى 40 سنة خبرة وبدون ويحدد الراتب وفقا للخبرة والمؤهل عقب المقابلة الشخصية، مع توفير تأمين طبي وتأمين اجتماعى.

وظائف القوي العاملة الجديدة 2023

وحددت مديرية القوى العاملة بمحافظة الدقهلية طريقة التقديم لوظائف القوى العاملة الجديدة 2023 محافظة الدقهلية خلال التواصل بالمديرية وتقديم السيرة الذاتية وطلبات التقديم للمديرية وإنتظار توافق الشروط ليتم التواصل مع الشباب المقبولين للوظيفة.