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إنقاذ امرأة من تحت أنقاض زلزال تركيا بعد مرور 10 أيام.. ما زالت المعجزات تتوالى

كتب:

أحمد عادل موسى
09:28 م | الخميس 16 فبراير 2023
زلزال تركيا

زلزال تركيا

أخرجت فرق الإنقاذ التركية، امراة تبلغ من العمر 30 عاما، منذ قليل، من تحت الأنقاض بعد مرور 258 ساعة من وقوع الزلزال المدمر في جنوب تركيا وشمال سوريا، وأسفر في مقتل أكثر من 42 ألف، بحسب ما ذكرته قناة «العربية» في نبأ عاجل.

إجلاء أكثر من 216 ألف من المناطق المنكوبة

وذكرت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، أن عدد الإصابات تجاوز 108 آلاف، وجرى إجلاء أكثر من 216 ألف شخص من المناطق المنكوبة إلى ولايات أخرى في تركيا.

وأضافت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، أنها سجلت أكثر من 4300 هزة ارتدادية وقعت منذ بداية الزلزال الأول، الذي ضرب تركيا وأجزاء من سوريا.

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بقلم أحمد عادل موسى