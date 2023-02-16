4 هزات أرضية تضرب شرق ووسط تركيا.. تفصلها دقائق معدودة

بعد مرور أكثر من 10 أيام، تواصل الهزات الارتدادية في ضرب تركيا، وذلك عقب الزلزال المدمر الأخير، الذي كانت شدته 7.8 درجة علي مقياس ريختر.

وخلال ساعة بحسب مركز رصد الزلازل الأورومتوسطي، شهدت تركيا 4 هزات ارتدادية في شرق ووسط تركيا، ويتراوح شدتها من بين 3 إلى 3.8 درجة على مقياس ريختر.

آخر تطورات زلزال تركيا وسوريا

وفي آخر تطورات زلزال تركيا وسوريا المدمر، وصلت عدد الضحايا إلى أكثر من 42 ألف وإصابة أكثر من 108 في سوريا وتركيا، وإجلاء أكثر من 216 ألف شخص من سكان المناطق المنكوبة في تركيا إلى ولايات آخرى في تركيا.

وبحسب التقارير، يعد زلزال تركيا الأعنف والأقوى بـ3 أضعاف من زلزال 1999، وصُنف أنه 5 زلزال فتكا في القرن الحادي والعشرون.