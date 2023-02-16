عاجل.. ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال تركيا وسوريا إلى 42 ألف قتيل في اليوم العاشر

ارتفع عدد الضحايا بالزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا في 6 فبراير الماضي إلى ما لا يقل عن 42 ألفا و28 قتيلا، اليوم الخميس، في اليوم العاشر للكارثة الطبيعية التي ضربت الدولتين الجارتين، وفقا لأحدث الأرقام الرسمية الصادرة من تركيا وسوريا.

من جانبها قالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، في بيان رسمي صدر عنها منذ قليل إن ما لا يقل عن 36،187 شخصا لقوا مصرعهم في تركيا، بما في ذلك محافظات كهرمان مرعش وغازي عنتاب وشانلي أورفا وديار بكر وأضنة وأديامان وعثمانية وهاتاي وكيليس ومالاتيا وإيلازيج.

عدد ضحايا زلزال سوريا

وفي سوريا لا يقل عدد القتلى عن 5841 شخصا وفقا لأحدث الأرقام التي ذكرها مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا»، الثلاثاء الماضي، أما عدد الجرحى فبلغ بحسب إدارة الكوارث والطوارئ في تركيا ما لا يقل عن 108.068 آلاف جريح، حيث تم إجلاء ما لا يقل عن 216.347 ألفا من مناطقهم إلى مقاطعات أخرى.

وأصيب ما لا يقل عن 12،400 شخص حتى يوم الاثنين في مناطق بسوريا، بحسب الدفاع المدني السوري المعروف، كما أصيب 2357 شخصا حتى الثلاثاء في مناطق أخرى، بحسب وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا».