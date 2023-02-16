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الرئيس الأمريكي: لن نعتذر على إسقاط المنطاد الصيني.. وسنتخذ تدابير إضافية

كتب:

أحمد عادل موسى
10:06 م | الخميس 16 فبراير 2023
الرئيس الأمريكي جو بايدن

الرئيس الأمريكي جو بايدن

قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، منذ قليل، في كلمته حول سقوط المنطاد الصيني، إننا لن نعتذر على إسقاط المنطاد الصيني، بحسب ما ذكرته قناة «العربية» في نبأ عاجل.

بايدن: سأسقط أي جسم طائر يعتدي علي أجواء بلادنا

وأضاف بايدن أننا استطعنا حماية المواقع الحساسة ضد جمع المنطاد الصيني لأي معلومات عنها، وسأسقط أي جسم طائر يعتدي على أجواء بلادنا.

وأشار إلى اتخاذ تدابير إضافية لاكتشاف أي أجسام طائرة فوق الأجواء الأمريكية، وأنه يتوقع الحديث مع الرئيس الصيني شي جين بينج خلال الفترة المقبلة.

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بقلم أحمد عادل موسى