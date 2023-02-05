مسؤول بولندي: الرئيس الأمريكي يزور وارسو قريبا

كشف مارسين برزيداتش، كبير مساعدي الرئيس البولندي أندريه دودا، عن أنّ الرئيس الأمريكي جو بايدن، سيزور بولندا قريبا، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

وقال برزيداتش: «نحن نعلم بالفعل أنّ الرئيس جو بايدن سيستجيب بشكل إيجابي لدعوة الرئيس أندريه دودا وسيأتي إلى بولندا»، لكنه رفض الإدلاء بمزيد من التفاصيل في الوقت الحالي، بحسب وكالة الأنباء البولندية الرسمية «باب».

اتفاق بين أمريكا وبولندا

وأضاف برزيداتش: «اتفقنا مع الشركاء الأمريكيين على إعلان موعد الزيارة في الوقت المناسب، لكن يمكنني أن أؤكد لكم أنها ستكون عاجلا وليس آجلا».

يذكر أنّ برزيداتش عاد لتوه من واشنطن، حيث كان يجري محادثات مع المسؤولين الأمريكيين حول الأزمة الروسية الأوكرانية، وزيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن المزمعة إلى بولندا.