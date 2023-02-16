رويترز: الرئيس الأمريكي يخطط لخطاب حول المنطاد الصيني المتجسس

يخطط الرئيس الأمريكي، جو بايدن، لخطاب حول المنطاد الصيني المتجسس الذي كان على ارتفاعات عالية، وثلاثة أشياء أخرى أسقطتها طائرات مقاتلة أمريكية، كما طالب المشرعون بمزيد من المعلومات حول الحوادث التي حيرت العديد من الأمريكيين، بحسب ما ذكرته وكالة «رويترز».

سقوط المنطاد الصيني

وسقط المنطاد في 4 من فبراير الجاري، بعد عبور الولايات المتحدة القارية حيث أنه من المفترض أن يسلك مسارا كان سيأخذه فوق جوام وهاواي، ولكنه كان كذلك انفجرت عن طريق الرياح السائدة.

ودفعت حادثة البالون الولايات المتحدة، وزير الخارجية أنتوني بلينكن، أن يؤجل زيارته إلى مقررة لبكين، حيث سعى الجانبان إلى استقرار العلاقات المشحونة بالفعل.

بليكين يمكن أن يلتقي باوانج يي

أثار حضور بلينكن المقرر في مؤتمر ميونيخ الأمني في نهاية هذا الأسبوع تكهنات، بأنه يمكن أن يلتقي كبير الدبلوماسيين الصينيين وانج يي هناك.

قدم بايدن القليل من التعليقات العامة حول الوضع وكان تحت ضغط من النقاد للتحدث على نطاق أوسع حول موجة التحليق، وأن توقيت خطابه غير واضح، لكن بايدن كان من المقرر صباح اليوم، إجراء فحص بدني في مستشفى والتر ريد.