المؤبد وغرامة نصف مليون جنيه لتاجر لمحاولة تهريب مخدرات عبر ميناء الإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار عزت عبد الله منصور، بمعاقبة تاجر بالسجن المؤبد وغرامة مالية قدرها نصف مليون جنيه، ومعاقبة مساعد ميكانيكي بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات؛ بتهمة محاولة إدخال المخدرات عبر ميناء الإسكندرية.

تعود أحداث الواقعة إلى القضية التي تحمل رقم 610 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة ميناء الإسكندرية البحري، بعد أن وردت إشارة تفيد بتمكن ضباط الميناء بضبط كمية من الأقراص المخدرة عبر إحدى البواخر الواقعة على أحد أرصفة الميناء.

محاولة تهريب أقراص مخدرة بميناء الإسكندرية

كانت تحريات ضباط ميناء الإسكندرية وردت إليها معلومات، تشير إلى اعتزام المدعو «ع.س.ع» ، بالاشتراك مع «ي.م.ع»، مساعد ميكانيكي بالاتفاق على جلب كمية من الأقراص المخدرة، ومحاولة تهريبها من الجمارك بعد وصولها بعد الاتفاق مع طرف ثالث يعمل سائق.

عقار مخدر مدسوس في البسكويت

كما تلاحظ وجود كيس أسود بلاستيكي كبير يحتوي على بسكويت، وعند تفتيشه تم العثور على 8550 قرصا مخدرا وعثر بحوزة المتهم على مبلغ مالي وهاتف محمول وإدراج المضبوطات بالجدول الأول من قانون المخدرات وأفادت التحريات أنه جرى عرض المضبوطات على جهاز الفحص الكيميائي، وتبين أن الأقراص المضبوطة هي لعقار ببرينورفين.

تحرير محضر اتجار في المخدرات على متهمين بالإسكندرية

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيق، وتم إحالة المتهمين إلى محكمة جنايات الإسكندرية.