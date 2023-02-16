العشيرة المحمدية تحيي ذكرى الإسراء والمعراج غدا

قال زكي الدين جمال محمد زكي إبراهيم، شيخ الطريقة المحمدية الشاذلية، إن الطريقة ستحتفل بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج غدا، بمقر مسجد الطريقة بالدراسة.

احتفالية تجمع بين تلاوة القرآن والروحانيات

وأضاف أن الاحتفالية تجمع بين تلاوة القرآن والعلم والحديث عن رحلة الإسراء والمعراج والروحانيات والمديح والإنشاد.

وأكد أن الطريقة دعت كبار علماء الأزهر والأوقاف وكبار مشايخ الطرق الصوفية لإحياء الليلة المباركة بمنهج علمي، وسط حضور أبناء الطريقة من مختلف محافظات مصر.

ليلة فيها بركات وخير كثير

وأكد شيخ الطريقة أن الاحتفال بهذه الليلة المباركة متوارث في الطريقة، وأن جده الإمام الرائد محمد زكي إبراهيم من عودهم على هذه العادة الحسنة، وكان يحث أبناء الطريقة المداومة على الاحتفال به، لما ما فيها من بركات وخير كثير لا يستطيع إنكارها إلا جاهد.

وهذا مقطع لاحتفالات الطريقة بالليلة منذ خمسة وعشرين عاما، وفيها يتحدث الشيخ محمد زكي إبراهيم عن سدرة المنتهى، وعن ما حدث بين سيدنا النبي صلي الله وجبريل عليه السلام، مستدلا بسورة النجم: (وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ (13) عِندَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَىٰ (14) عِندَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَىٰ (15) إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَىٰ (16) مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ (17) لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ (18)

واحتفال المسلمين بهذه الذكرى في ذلك التاريخ بشتَّى أنواع الطاعات والقربات، أمرٌ مشروعٌ ومستحب؛ فرحًا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وتعظيمًا لجنابه الشريف.