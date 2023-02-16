روتاري مصر يوجه حملة إغاثة لصالح منكوبي ومتضرري زلزال سوريا
كتب:
محمد أيمن سالم
11:47 م | الخميس 16 فبراير 2023
حملة روتاري مصر
أطلق نادي روتاري هليوبوليس سبورتنج مبادرة أندية روتاري مصر لإغاثة الشعب الشقيق في سوريا من ألم و فاجعة الزلزال المدمر، ودعا الأندية الروتارية للمبادرة التي تعد من أقوى أهداف الروتاري في العالم هو العمل علي السلام والخدمة الإنسانية لجميع المحتاجين في العالم.
وتمثلت تلك الصورة العامة العظيمة في اتحاد وإصرار والعمل الدؤوب للروتاريين لجمع التبرعات النقدية و العينية لإيصالها لأشقائنا في سوريا من خلال الهلال الأحمر المصري.