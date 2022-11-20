تكريم إلهام شاهين وشريف منير في حفل النجوم برعاية «روتاري مصر»

تتصدر الفنانة إلهام شاهين، بتاريخها الفني الكبير، والفنان شريف منير، قائمة النجوم المكرمين في الحفل الكبير الذي يضم نخبة من نجوم الفن والمجتمع، برعاية روتاري مصر، مساء 15 ديسمبر المقبل، بأحد فنادق التجمع الخامس، بحضور نخبة من الشخصيات العامة والمدعوين ورجال الإعلام، لتكريم نماذج مشرفة في عدة مجالات، من خلال الروتاري والسفيرة سعاد شلبي رئيس شرف الحفل.

وجرى اختيار الأبرز في عدة مجالات، منها الفن والرياضة والإعلام والمجتمع المدني، بمشاركة مساعد محافظ المنطقة الروتارية ومؤسس نادي روتاري كايرو ستارز محمد البابلي، والسفيرة سعاد شلبي.

ومن المقر تكريم كوكبة من نجوم الفن والرياضة والمجتمع مثل:

في مجال الفن، سيجري تكريم إلهام شاهين، شريف منير، داليا البحيري، حمادة هلال، مادلين طبر، مي سليم، والفنانة الشابة إلهام صفي الدين.

وفي الإعلام، المذيعة الشهيرة إنجي علي، والإعلامية هناء عصام، الأديبة أمل صديق عفيفي، الشاعر والكاتب الصحفي ماهر حسن، عضو مجلس الشيوخ أحمد سمير، الخبير الاقتصادي والعقاري الدكتور ماجد عبد العظيم، والدكتور أحمد صوان عضوٍ اللجنة الجمهورية في الكونجرس الأمريكي سابقا.

وفي الرياضة: الكابتن محمد زيدان، والكابتن أحمد الأحمر نجم كرة اليد.

وفي مجال العمل المجتمعي، الدكتورة إيمان الشامي التي تبرعت بتركيب 170 طرفا صناعيا مجانا لغير القادرين، ومي زين الدين، المؤسس والرئيس التنفيذي لمؤسسة الحسن، المتخصصة في خدمة مستخدمي الكراسي المتحركة، لما تقدمه لهذه الفئه من دعم مستمر، الدكتور عنان الجلالي -الرئيس الفخرى للتنمية- الاتحاد الأفريقى الآسيوي «إفاسو»- رئيس مجلس مستشارين الاتحاد الدولي لرؤساء الجامعات.

وفي الطب، الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب السابق، وفي القانون المستشار محمد الدمرداش.

وقال محمد البابلي مساعد محافظ المنطقة الروتارية، إننا نهدف لإرساء قيم العطاء ورد الجميل، ومكافأة من يستحق، وتم اختيار نجوم لهم إسهامات عظيمة في عدة مجالات، ونسعى لتكرار المناسبة خلال السنوات المقبلة.

وأكدت السفيرة سعاد شلبي رئيس شرف الحفل، أن الهدف إنساني من الدرجة الأولى، لنقول للجميع، حان وقت التكريم والتقدير لكل المميزين والمجتهدين في كل المجالات.

وأضافت زكية سحماوي منسق التكريمات العربية، أننا في كل الدول العربية نعشق مصر، وكثير من المواهب والنجوم، لمعوا وتألقوا في مصر، لذلك ليس غريبا أن يتم تكريم بعض هذه النماذج، التي انصهرت داخل المجتمع المصري والفن المصري لتمنح إبداعها وفنونها للجميع، وفخورة كوني جزء من هذا الحفل.