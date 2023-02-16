محافظة سوهاج تشارك الأوقاف الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج

أناب اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، لحضور احتفال مديرية أوقاف سوهاج، بذكرى ليلة الإسراء والمعراج، الذي أقيم مساء اليوم بمسجد العارف بالله.

بحضور الدكتور محمد حسني وكيل مديرية أوقاف سوهاج، وأحمد الشطوري رئيس حي غرب سوهاج، ولفيف من علماء ومشايخ الأزهر الشريف والأوقاف، وأهالي وأبناء محافظة سوهاج ، للاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج الذي يقام سنويا بمسجد العارف بالله بمدينة سوهاج.

فعاليات الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج

وبدأت فعاليات الحفل بأداء صلاة المغرب، أعقبها تلاوة آيات من الذكر الحكيم، ثم كلمات للشيخ رجب محمد عطية مدير الدعوة بمنطقة وعظ سوهاج، والشيخ محمد حسني وكيل مديرية الأوقاف بسوهاج، تحدثوا فيها عن الإسراء و المعراج، والدروس المستفادة منها، وأهمية التحلي والاقتداء بصفات وأخلاق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، واختتم الاحتفال بمجموعة من الابتهالات الدينية للشيخ إبراهيم السوهاجي، ثم أداء صلاة العشاء.

الطقوس المرتبطة باحتفال الإسراء والمعراج بسوهاج

وتضم مظاهر الاحتفال أيضا بذكرى الإسراء والمعراج بمحافظة سوهاج تبادل الزيارات والمواسم وإقامة حلقات الذكر والمديح وإعداد الفطير والمرق.