إعادة تشغيل محطات مياه الشرب بكامل طاقتها لانتهاء السدة الشتوية بسوهاج

أعلن المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج والعضو المنتدب، إعادة تشغيل جميع محطات مياه الشرب بكامل طاقتها بعد انتهاء فترة السدة الشتوية التي بدأت 9 يناير الماضي واستمرت 7 فبراير الجاري.

سد عجز المياه بتشغيل محطات الارتوازي

وأضاف أنه تم سد عجز المياه خلال تلك الفترة بتشغيل محطات المياه الارتوازية والدفع بسيارات مياه للمناطق التي تضعف أو تنقطع عنها المياه وأنه تم إجراء أعمال الإحلال والتجديد لعدد 32 محطة مياه نقالي خلال تلك الفترة التي شملت تغيير الوسط الترشيحي وصيانة المحابس ولوحات ومحولات الكهرباء وصيانة المواتير والمعدات وتامين منظومات الكلور وتنسيق الموقع العام ودهان المروقات والخزانات وتدريب العاملين على كيفية التعامل مع تسرب غاز الكلور.

إعادة تشغيل المحطات

وأشار المهندس رمضان شعبان رئيس قطاع التشغيل والصيانة إلى أن محطات المياه تعمل بكامل طاقتها حيث تم تشغيل محطات مياه بلصفورة المطورة والمدمج والصلعا المدمجة وروافع القصير المدمجة والجوازات النقالي والنمساوي المطورة ونجع القنطرة النقالي وأدفا وأولاد نصير المدمجة بمركز سوهاج كما تم تشغيل محطة مياه طوخ النقالي بمركز المنشأة وتشغيل محطات مياه المستعمرة والفراسية والخذندارية والظهير الصحراوي والكتكاتة والبوحة بمركز ساقلتة وبمركز أخميم تم تشغيل محطات مياه الحواويش المطورة 3 و 4 والأحايوة النقالي 1 و2 و3 والعيساوية القديمة والظهير الصحراوي النقالي وكذلك محطات مياه نزه المحزمين والطليحات والخازندارية بمركزي جهينة وطهطا، وفي مركز دار السلام تم تشغيل محطات مياه نجع عمار الظهير الصحراوي ونجع عمار النقالي وعرب العطيات القبلية المطورة ودار السلام المطورة وبمركز جرجا تم تشغيل محطات مياه الإبعادية النقالي ونجع عتمان ونجع عبد النبي ونجع الطينة النقالي ومزاتا المدمجة.