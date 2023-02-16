برنامج «مصر تغني» عن المداح عبدالنبي رنان: منحه الله موهبة فذة

سلّط برنامج «مصر تغني»، المذاع على قناة «الحياة»، ويقدمه الإعلامي أحمد عطاالله، الضوء على الألوان الغنائية في محافظات الصعيد، والتي تعتبر تراثاً كبيراً ومتفرداً من نوعه، ومن ألوانه الإنشاد مع الذكر، وواحد من أهم نجومها هو الشيخ الراحل عبدالنبي رنان.

ليالي المدح

وقال أحمد عبدالصبور، عازف آلة «البازة»، إن الشيخ عبدالنبي أعطاه الله الموهبة الفذة من عِنده، «كنت بطلع معاه ليالي المدح، وخدني ليلة معاه في إدفو وكنت لسه صغير، وكنت بقلد اللي بيطبلوا على الطبلة، وأخدت طبلة في مولد من الموالد من ناس من الصوفيين، ولعبت عليها وأما سمع اللي بعمله قالي أنت كدا تمام وهعملك طبلة».

ما هي البازة؟

وأوضح أن البازة التي يعزف عليها وهي عبارة عن جسم من الألمنيوم وعليها جلد جمل مشدود لتعطي صوت الطبلة، موضحا أن التي بحوزته يستخدمها منذ عام 1982 إلى الآن، مشيرا إلى أن الشيخ الراحل كان علما في مجاله وسمي بـ«الرنان» لحلاوة صوته وأن بصوته «رنة».