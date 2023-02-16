«مصر تغني» يسلط الضوء على المداح عبدالنبي رنان: «صاحب الرنة»

سلّط برنامج «مصر تغني»، المذاع على قناة «الحياة»، ويقدمه الإعلامي أحمد عطاالله، الضوء على الألوان الغنائية في محافظات الصعيد، والتي تعتبر تراثاً كبيراً ومتفرداً من نوعه، ومن ألوانه الإنشاد مع الذكر، وواحد من أهم نجومها هو الشيخ الراحل عبدالنبي رنان.

سبب تسميته «الرنان»

وأوضح برنامج «مصر تغني»، أن الشيخ عبدالنبي الرنان من مواليد 1950، وسُمي بـ«الرنان» لامتلاكه رنة في صوته، وكان من أوائل المداحين المصريين الذين أحيوا حفلات خارج مصر، وعندما رحل في 2019 استكمل أولاده الطريق.

وقال أحمد عبدالصبور، عازف البازة، إن الشيخ عبدالنبي الرنان بدأ المديح منذ عام 1981 بينما انضم معه 1982، كما أشار المنشد رمضان الرنان، إن كل أولاد الشيخ عبدالنبي الرنان متفرغون للمديح.

برنامج «مصر تغني»

وتدور فكرة برنامج «مصر تغني»، حول استكشاف التراث المصري المحلي الفني واستكشاف الموسيقى المصرية على مستوى المحافظات، والبحث عن الفنانين والآلات الموسيقية وإلقاء الضوء على نجوم شعبيين والمواهب الغنائية، في دمياط، إسكندرية، قنا، سوهاج، أسيوط وسيوة، ومطروح.